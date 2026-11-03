馬祖寵物政見 王忠銘推流浪動物補助、曹爾元重在地醫療

馬祖寵物醫療資源長年不足，國民黨籍連江縣長參選人王忠銘於社群發文推流浪動物急難赴台治療補助；無黨籍連江縣長參選人曹爾元則強調建置在地毛孩常態醫療機制。

爭取連任的國民黨籍連江縣長王忠銘日前於社群媒體發表2項寵物照顧政見，分別為流浪寵物急難救助最高新台幣2萬5000元；於南竿鄉上腰山規畫寵物友善公園。此外，目前已透過與中興大學團隊合作，補強在地寵物醫療服務。

王忠銘指出，馬祖地區寵物醫療資源有限，流浪動物遭遇車禍、疾病等緊急狀況，需送往台灣本島診治。未來符合條件的流浪動物，經獸醫評估後赴台治療，縣府將補助醫療費，以減輕熱心救援民眾負擔。上腰山已被選為寵物友善公園預定地，正辦理土地撥用程序，將規劃兼顧舒適與安全空間。

曹爾元今天則發布新聞資料表示，推動突破離島資源限制，打造人寵共融的新馬祖。當務之急為完善毛小孩在地醫療機制，還將研擬建立全縣首座毛小孩運動公園、寵物保險機制、毛小孩赴台治療交通與醫療補助。

曹爾元說明，醫療是馬祖養寵物民眾痛點，未來除縣府常設獸醫師外，比照現行農具修繕模式，與大學獸醫院等單位合作，以常態性定期巡迴或駐點提供看診服務；並透過寵物保險機制、赴台治療交通醫療補助等，減輕養寵民眾家計負擔。公私協力建立起離島最堅固的毛孩防護網。