讚揚中華隊挨批亂消費 國民黨：謝長廷可以 蔣萬安不行？

台北市長蔣萬安日前在辯論會說「看到世界十二強台灣英雄從台北出發，最後勇奪世界冠軍，整個城市為他們喝采」，民進黨立委、中職會長的蔡其昌批蔣萬安在「亂消費」。台北花卉公司副董事長黃子哲表示，行政院前院長謝長廷2008年總統大選辯論也提及中華隊在奧運棒球資格賽連贏兩場。

黃子哲指出，2024年中華隊在B組預賽以4勝1敗晉級複賽，赴日本勇奪中華隊在12強史上第一座冠軍，那榮耀的一刻，所有國人至今都難以忘懷。其中5場預賽都是在「台北大巨蛋」舉行，所以確實是從台北出發，台北這座城市為中華隊所有球員奮戰奪冠而喝采，也可以說是與有榮焉。

黃子哲說，蔣萬安做為台北市長，在辯論會說出自己及市民內心真實的感動，話語中也沒有什麼攬功之意，這樣竟然也可以被綠營人士無限上綱的惡意抨擊；可笑的是，按照他們的標準，如果在辯論會上提及中華隊的好成績就是在「蹭」，那民進黨的謝長廷必定也是鼻祖級的。

黃子哲說，謝長廷在2008年總統大選的辯論上，一開頭就說要談一些「好的事情」，就是當時中華隊在奧運棒球資格賽連贏兩場；怎麼謝長廷覺得是一件好事在辯論會上分享，到了蔣萬安提及中華隊榮獲世界冠軍，就變成蔡其昌口中所謂的沒有「水準與格局」？這種拙劣的選舉語言與操作，又是一齣「綠能你不能」的爛劇。

黃子哲說，他百分之百認同蔡其昌說的「世界12強冠軍是全體教練、球員、後勤團隊努力的成果」，該屬於誰的功勞任何人都搶不走，也不該搶；但這並不意謂誰為此感到驕傲或欣喜便形同是在消費，那種極端敏感式的反應，也透露出話語權的壟斷與玻璃心的展現。

黃子哲酸，如果蔡其昌這麼愛惜棒球環境，又怎麼會容許民進黨立委黃捷違規穿著選舉戰袍，大搖大擺地跑進球場看球？「當迴力鏢來襲，雙標就一覽無遺」。