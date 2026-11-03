快訊

入後援會群組嗆「沈伯洋贏了我去燒了總統府」 男遭聲押

蔣萬安合體柯志恩！人潮擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

疑「大苦薯」釀禍！高雄共餐爆集體嘔吐腹瀉 18人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

讚揚中華隊挨批亂消費 國民黨：謝長廷可以 蔣萬安不行？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北花卉公司副董事長黃子哲。聯合報系資料照
台北花卉公司副董事長黃子哲。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安日前在辯論會說「看到世界十二強台灣英雄從台北出發，最後勇奪世界冠軍，整個城市為他們喝采」，民進黨立委、中職會長的蔡其昌批蔣萬安在「亂消費」。台北花卉公司副董事長黃子哲表示，行政院前院長謝長廷2008年總統大選辯論也提及中華隊在奧運棒球資格賽連贏兩場。

2026九合一選舉

黃子哲指出，2024年中華隊在B組預賽以4勝1敗晉級複賽，赴日本勇奪中華隊在12強史上第一座冠軍，那榮耀的一刻，所有國人至今都難以忘懷。其中5場預賽都是在「台北大巨蛋」舉行，所以確實是從台北出發，台北這座城市為中華隊所有球員奮戰奪冠而喝采，也可以說是與有榮焉。

黃子哲說，蔣萬安做為台北市長，在辯論會說出自己及市民內心真實的感動，話語中也沒有什麼攬功之意，這樣竟然也可以被綠營人士無限上綱的惡意抨擊；可笑的是，按照他們的標準，如果在辯論會上提及中華隊的好成績就是在「蹭」，那民進黨的謝長廷必定也是鼻祖級的。

黃子哲說，謝長廷在2008年總統大選的辯論上，一開頭就說要談一些「好的事情」，就是當時中華隊在奧運棒球資格賽連贏兩場；怎麼謝長廷覺得是一件好事在辯論會上分享，到了蔣萬安提及中華隊榮獲世界冠軍，就變成蔡其昌口中所謂的沒有「水準與格局」？這種拙劣的選舉語言與操作，又是一齣「綠能你不能」的爛劇。

黃子哲說，他百分之百認同蔡其昌說的「世界12強冠軍是全體教練、球員、後勤團隊努力的成果」，該屬於誰的功勞任何人都搶不走，也不該搶；但這並不意謂誰為此感到驕傲或欣喜便形同是在消費，那種極端敏感式的反應，也透露出話語權的壟斷與玻璃心的展現。

黃子哲酸，如果蔡其昌這麼愛惜棒球環境，又怎麼會容許民進黨立委黃捷違規穿著選舉戰袍，大搖大擺地跑進球場看球？「當迴力鏢來襲，雙標就一覽無遺」。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 中華隊 謝長廷 蔡其昌 辯論會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡其昌弱智說 蔣萬安批不厚道促道歉

【重磅快評】把票投給想要的生活 豈是蔡其昌口中的弱智？

再辯一次？ 蔣萬安指沈伯洋沒把握好

台北市長辯論會掀回憶殺！網挖2018年經典片段 齊推這件事最難忘

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

蔣萬安合體柯志恩！人潮爭睹擠爆寧夏夜市 高喊「高雄翻轉、台北會贏」

台北市長蔣萬安今晚與高雄市長候選人柯志恩赴寧夏夜市拜票，支持者高喊凍蒜和「高雄翻轉、台北會贏」，擠爆寧夏夜市。柯志恩指出，她來陪伴正直、優秀的蔣市長，也希望台北很多高雄的鄉親，大家11月28日回高雄投票。

北市母雞恐被「殺鷄拔毛」…藍白合要重整？戴錫欽透露：要加速團結

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，母雞不夠強或被洋流幹掉，下面小雞也沒任何意義，主持人追問是否合體柯文哲？北市藍白合重整？戴錫欽透露，要加速團結，凝聚在一起。

赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

中國國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開會議，審議縣議員候選人上官秋燕及峨眉鄉長候選人江寧增涉嫌違反輔選紀律案件，決議建請撤銷兩人黨籍，並依程序呈報中央核定。上官秋燕受訪直呼「不要逼人太甚！」痛批選戰剩下20多天，國民黨分裂又鬧內訌，「沒有團結的團隊會贏嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。