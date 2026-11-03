竹北牽動2028？邱臣遠喊話：「集中選票」藍白才能順利整合

竹北市長藍白合作破局後，民眾黨候選人邱臣遠今接受飛碟電台「飛碟午餐董智森時間」專訪，直言竹北這一戰對民眾黨是「關鍵一戰」，更牽動2028年藍白合作的互信基礎，並預告11月8日將在新竹縣政府廣場舉辦大型活動，集結白營支持者。

邱臣遠回顧，民眾黨原先盤算以新竹縣長、竹北市長作為藍白合作布局，希望縣長支持國民黨人選、竹北則由白營出戰，讓雙方選票極大化。他說，自己去年9月接任民眾黨新竹黨部主委時，就已和柯文哲、黃國昌討論，竹北不論時任市長鄭朝方是否競選連任，民眾黨都一定會派人。

不過隨鄭朝方轉戰新竹縣長，竹北市長人選競爭升溫，藍白最終未能整合。民眾黨9月已決議新竹縣各級選舉不再受原先藍白合作協議拘束，雙方正式分道揚鑣。

邱臣遠說，政治合作的基礎仍是「信任」，信任需要過程累積，「有時候積大勝為小勝」，一旦互信遭破壞，要重新恢復並不容易。他認為，如果2028仍希望透過在野合作達成政黨輪替，竹北這一局就是重要觀察指標。

他並直接向選民喊話，若希望後續整合順利，「竹北這一局其實很簡單，就是集中選票支持邱臣遠」。他認為，竹北雖是縣轄市，但市政推動與新竹縣政府、新竹市乃至中央高度連動，需要有跨黨派、跨層級協調經驗的人選。

主持人董智森在節目中也多次批評國民黨未能妥善處理竹北藍白合作，認為原本應由邱臣遠參選，並直言竹北是觀察藍白能否走向2028合作的重要指標。

邱臣遠則表示，既然合作已告一段落，選戰最後就回到候選人條件與能力，「別的候選人可能必須證明他可以當一個市長，但我不用」，強調自己曾任新竹市代理市長、副市長及立委，具備行政、立法與政黨協調經驗。

面對選戰進入最後階段，邱臣遠也預告，11月8日下午4時將在新竹縣政府廣場舉辦「幸福市集」大型活動，柯文哲、黃國昌等黨內要角都將到場，另有多名友軍正在邀請中。他說，希望藉此展現民眾黨在竹北「堅定選到底」的態度。