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影／賴清德南投參香猛批立院 還自爆：温世政對他不滿意

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
賴清德總統（右）南投縣參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同，他也力挺温世政，盼鄉親支持。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右）南投縣參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同，他也力挺温世政，盼鄉親支持。記者賴香珊／攝影

賴清德總統今到南投草屯、魚池等地參香祈福，黨內縣長候選人溫世政全程陪同，他頻打政績牌，也猛批立法院不審總預算，延宕老農津貼、國民年金等發放；他也開玩笑自爆，温世政對他社福施政「不滿意」，因此當選後加碼南投補助及津貼，縣民每月最多可拿2萬2000元，但他仍力挺温世政，全力支持南投蓋輕軌。

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賴清德總統今幾乎整天都在南投縣參香祈福，中午抵達草屯永安宮，並致贈「永保民安」匾額，隨後前往南投市新興宮、魚池麒麟宮代化堂、埔里鳳山寺保安宮，民進黨及泛綠陣營各級候選人均到場，縣長候選人溫世政更是全程陪同跑透透。

由於，南投是農業大縣，賴清德表示，當行政院長時，推動「三保一金」農民健康保險、農民職災保險、農保及農民退休儲金等制度；現在當總統，老農津貼今年7月起每月可領1萬元，國民年金至少5000元。之後話鋒一轉，劍指立法院。

賴清德向鄉親大吐苦水說，不少人反映7月後沒領到錢，是因為立法院預算還沒通過，現在立法院在野黨比較多，他們就不審也「嘸法度」，他也為此公開說過，錢是要給農民、國民、弱勢團體等要趕快審過，政黨競爭不該影響人民權利。

他更頻打政績牌，列舉中央近年推動鳥嘴潭人工湖、草屯休息站、國道匝道改善等建設，對南投縣補助經費更持續增加，從馬英九2015年執政時165億元，去年增至279億元，今年更超過300億元，不因縣長、立委國民黨籍就不挺南投。

但也開玩笑自爆，温世政對其加碼社福「不滿意」，因中央生育補助10萬元、0至6歲育兒津貼每月5000元、0至18歲成長津貼5000元，還有公托補助等政策，但温世政當選後還將疊加相關補助及津貼，縣民每月最多可拿2萬2000元。

賴清德強調，中央支持南投發展，也要鄉親幫忙，温世政是好人才懂得好好運用中央經費和資源，盼民眾把他送進縣府，並保證全力支持温提出「台中至南投輕軌」，總預算初估約400億元，屆時中央補助8成，改善地方交通來帶動發展。

温世政也表示，南投並非沒錢，而是過去部分工程預算配置欠佳，像松嶺之星觀景塔，以及砸逾40億元的美術館園區、花22億元拆除重建綜合大樓等，若能妥善檢討並整合支出，未來足以負擔輕軌興建的自籌款，進一步改善南投交通困境。

賴清德總統（中）今天到南投縣參香祈福，同時為温世政（左）等黨內候選人輔選站台。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（中）今天到南投縣參香祈福，同時為温世政（左）等黨內候選人輔選站台。記者賴香珊／攝影

賴清德總統今到南投草屯永安宮參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同。記者賴香珊／攝影
賴清德總統今到南投草屯永安宮參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同。記者賴香珊／攝影

賴清德總統（右）南投縣參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同，他也力挺温世政，盼鄉親支持。記者賴香珊／攝影
賴清德總統（右）南投縣參香祈福，黨內縣長候選人温世政（左）全程陪同，他也力挺温世政，盼鄉親支持。記者賴香珊／攝影

2026九合一選舉 南投縣選舉 賴清德 温世政 老農津貼

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