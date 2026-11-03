峨眉選前震撼彈！讓綠候選人上台遭藍營開鍘 江寧增：總不能趕下台

國民黨新竹縣黨部考紀會今認定峨眉鄉長候選人江寧增涉違反輔選紀律，建請撤銷黨籍。江寧增受訪喊冤表示，民進黨縣議員候選人范文鴻當天是自行走上台，他沒有邀請、介紹對方，更未替范助選或要求支持，「黨部最起碼也要了解實際情況」，直言這樣處理「當然不公平」。

江寧增是峨眉政壇老將，曾任峨眉鄉公所秘書、峨眉鄉民代表會主席，2009年、2014年兩度代表國民黨參選峨眉鄉長並當選，連任第16、17屆鄉長，卸任後曾任新竹肉品市場總經理，今年再度回鍋角逐鄉長。

國民黨新竹縣黨部指出，江寧增則曾親自簽署峨眉鄉長選舉提名承諾切結書，承諾不與其他政黨候選人合作、結盟或相互助選，並同意違反者接受黨紀處置，後續仍在自身競選總部成立時，與民進黨縣議員候選人同台，嚴重違反切結承諾及輔選紀律情事。

江寧增解釋，爭議發生在他競選總部成立活動，當時現場有多名村長、代表及候選人，他安排相關人士輪流上台，每人發言時間控制在1分鐘左右，范文鴻當天也在現場，後來自行走上台。

江寧增說，范文鴻上台並非由他邀請，「我沒有叫他上去，他自己跑上去的」，當時基於待客之道，不可能當場將人趕下台。他也沒有介紹范文鴻、沒有替范助講，更沒有向支持者喊話要求投票給范。

江寧增表示，范文鴻當時發言可能不到1分鐘，僅介紹自己是范文鴻，「事情就這樣而已」，強調自己並未替其他民進黨人士站台，也沒有參加民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的競選總部成立活動。

對於縣黨部考紀會決議建請撤銷黨籍，江寧增直言「當然不公平」，認為黨部在處理前至少應先了解實際情況。他表示，當天競選總部成立活動全程有錄影，可以提出影片佐證。

江寧增也說，至今未曾就此事與國民黨新竹縣黨部主委楊文科通話，僅收到縣黨部執行長透過LINE傳來訊息，指他涉及違反黨紀。他認為自己既沒有替范文鴻助講，也沒有從事其他助選行為，對因此遭認定違紀感到不解，至於是否申訴請求重新審議？江寧增說，將會再評估。