赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

中國國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開會議，審議縣議員候選人上官秋燕及峨眉鄉長候選人江寧增涉嫌違反輔選紀律案件，決議建請撤銷兩人黨籍，並依程序呈報中央核定。上官秋燕受訪直呼「不要逼人太甚！」痛批選戰剩下20多天，國民黨分裂又鬧內訌，「沒有團結的團隊會贏嗎？」

上官秋燕1983年加入國民黨，黨齡43年，從政約40年，是資深國民黨民代。國民黨新竹縣黨部指出，上官秋燕先前曾於民進黨縣長候選人鄭朝方競選活動中上台，近期又於自身競選總部成立活動中，安排國民黨主要競爭、拚連任的無黨籍竹東鎮長郭遠彰上台致詞，引發地方黨員反彈。

上官秋燕表示，因曾受到民進黨新竹縣長候選人鄭朝方的協助，她才會出席鄭朝方競選總部成立活動，除了還人情，加上他是同事縣議員鄭朝鐘的哥哥，當天她沒有穿競選背心，只是過去寒暄、簽名，根本沒有上台，也沒有講話等，前後約15分鐘就離開。而她自己前兩天在竹東成立競選總部，在地的無黨籍竹東鎮長郭遠彰則前來致意。

上官秋燕批評，國民黨目前沒有提供輔選協助，反而要求繳交45萬元，包括5萬元米粉費及40萬元保證金，議員仍須靠自己打拚，自己也曾為固本會報出資5萬元。過去國民黨選舉團結一致，如今卻四分五裂、內訌不斷。

上官秋燕怒批，關鍵原因就在於國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩及黨部主委楊文科，徐欣瑩未在選戰初期主動拜訪議員、商討選戰策略，也沒有到她家拜訪，僅在登記及竹東活動時，徐的團隊邀請議員出席；楊文科則缺乏輔選經驗，未曾協助輔選。「距離投票只剩20多天，沒有團結的團隊如何打贏選戰？此時還傳出開除黨員，已有不少黨籍議員不滿。」

上官秋燕也透露，已有議員因站台遭警告，也有人擔心被列入黑名單，黨中央應正視問題，「不要逼人太甚」，否則不只議員個人，連帶團隊支持者的選票也可能流失。