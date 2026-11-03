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李四川新店市場掃街人氣旺！民眾排隊搶合照、攤商送鳳梨菜頭

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票，現場湧入大批支持者，沿途民眾爭相握手、合照，不時高喊「李四川凍蒜」，攤商也送上鳳梨、菜頭表達支持。還有民眾坐在路邊停放的車內，見李四川經過，趕緊搖下車窗呼喊，李四川也走向車旁與他握手，現場氣氛熱絡。

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李四川今天下午安排「市場逗陣行」行程，國民黨立委羅明才、國民黨新北市議員黃心華、劉哲彰、陳怡君及新北市議員候選人游皓麟也到場陪同掃街。李四川抵達後，沿途不斷有民眾上前握手，還有不少支持者提前在路旁排隊等候，希望能與他合照。

其中，一名父親帶著孩子在路旁等候，見到李四川經過，直呼「等很久了」，終於如願合照。另有民眾原本坐在停放路邊的車內，突然看見李四川經過，來不及下車，便搖下車窗不斷呼喊「李四川」，李四川聽見後也走向車旁，伸手與對方握手致意。

市場攤商同樣熱情迎接，有人送上鳳梨，也有人致贈菜頭，表達祝福。李四川沿途與攤商及民眾握手互動，面對接連不斷的合照邀請，也一一停下腳步回應。

掃街過程中，不時有民眾自發性高喊「李四川凍蒜」，周邊支持者也跟著附和，喊聲此起彼落。李四川在眾人簇擁下持續沿市場拜票，沿途受到民眾熱情迎接。

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

攤商也送上菜頭表達支持。記者張策／攝影
攤商也送上菜頭表達支持。記者張策／攝影

沿途不少民眾要求合照。記者張策／攝影
沿途不少民眾要求合照。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

攤商也送上鳳梨表達支持。記者張策／攝影
攤商也送上鳳梨表達支持。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票。記者張策／攝影

沿途不少民眾要求合照。記者張策／攝影
沿途不少民眾要求合照。記者張策／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 鳳梨 攤商

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