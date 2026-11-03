藍選前開鍘！鄭朝方競總成立時現身 資深議員上官秋燕遭撤銷國民黨籍

國民黨新竹縣黨部昨才表示接獲多起黨員違反輔選紀律檢舉，將展開調查、絕不寬貸，今天隨即祭出黨紀，考紀會認定竹東議員上官秋燕、峨眉鄉長候選人江寧增涉違紀，決議建請撤銷2人黨籍，並依程序呈報黨中央核定。

國民黨新竹縣黨部指出，上官秋燕先前曾於民進黨縣長候選人鄭朝方的競選活動上台，近期又於自身競選總部成立活動中，安排拚連任的無黨籍竹東鎮長郭遠彰上台致詞，引發地方黨員反彈。

江寧增則曾親自簽署峨眉鄉長選舉提名承諾切結書，承諾不與其他政黨候選人合作、結盟或相互助選，並同意違反者接受黨紀處置，後續仍在自身競選總部成立時，與民進黨縣議員候選人同台，嚴重違反切結承諾及輔選紀律情事。

縣黨部強調，先前已透過提醒、溝通及簽署切結書等方式，明確告知黨紀規範。考紀會依據中央「九合一選舉有關黨員脫黨參選及違紀輔選助勢之黨紀處理原則」，審慎作成相關決議。

縣黨部表示，國民黨主席鄭麗文近期在新竹縣輔選時，曾警告「如果讓特權的家族、讓毀憲亂政的民進黨進入新竹縣政府，後果不堪設想」，並批評對手「財大氣粗、有國家機器」，形容這場選戰是「藍綠大對決，善良對邪惡」。

縣黨部表示，鄭麗文主席的談話凸顯當前選舉競爭環境及黨內團結的重要性，國民黨絕對不容許任何「與敵人共舞」的情事發生，因此維護組織紀律、凝聚黨內共識，是縣黨部責無旁貸的任務，「有規矩則有紀律，有紀律才能帶來團結與勝利！」

縣黨部強調，面對選戰關鍵時刻，黨紀不容因個人身分或職務而有不同標準，因此針對其他涉嫌違反輔選紀律的檢舉案件，縣黨部正持續蒐證查核，後續將依法定程序提送考紀會審議，秉持一致標準，依具體事證處理。

縣黨部重申，黨紀是團結的根本，任何破壞提名制度、輔選秩序及組織團結的違紀行為，均將依規定嚴正查處，絕不寬貸，維護中國國民黨的組織紀律與榮譽。