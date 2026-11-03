快訊

南投摩摩納爾瀑布落石 女遊客右眼球掉出…臉被削掉一大塊

顧安生辭世 主播張雅琴憶台視招考往事「近5000人只錄取2人」

藍選前開鍘！鄭朝方競總成立時現身 資深議員上官秋燕遭撤銷國民黨籍

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧掃街 期待明天㩗手沈伯洋闖「女人我最大」

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一），下午前往板橋江子翠江寧黃昏市場掃街拜票。對於李四川遭網路攻擊年齡問題，蘇巧慧掃街前受訪表示，年紀並不是看生日蛋糕上面的數字，而是看他自己的所有的觀念、態度、舉止，是不是能夠有新時代的新觀念。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右一），下午前往板橋江子翠江寧黃昏市場掃街拜票。對於李四川遭網路攻擊年齡問題，蘇巧慧掃街前受訪表示，年紀並不是看生日蛋糕上面的數字，而是看他自己的所有的觀念、態度、舉止，是不是能夠有新時代的新觀念。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧，下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場一同掃街拜票。蘇巧慧熱情的向民眾拜票，和一位身著「順」T恤的民眾高喊喊「台北順起來、新北贏起來」口號。

2026九合一選舉

在九合一選戰倒數之際，雙北能否變天翻盤成為全國關注焦點，台北市長參選人沈伯洋攜手新北市長參選人蘇巧慧，明天將上「時尚教母」藍心湄在TVBS主持的「女人我最大」節目，拚破圈搶票。

蘇巧慧掃街前受訪就此表示，曾經去上過「女人我最大」的節目，這次不是第一次上了，不過因為明天是要沈伯洋一起去，聽說還會有一些特別的橋段，非常的期待。

蘇巧慧表示，上次去上節目時，老師們幫我改造，連自己從來沒有看過樣子，但是觀眾反應都還蠻好的，也很期待，不知道明天會有什麼樣的驚喜在等著我們。

對於和沈伯洋合體破圈，蘇巧慧表示，現在的時代有多元分眾，每個人的喜好、興趣也不一樣，我們會把握每一個機會，期待透過不同的管道，和更多的人分享我們的理念，也讓更多的人認識我們。最終的目的，希望更多的人覺得不管是蘇巧慧還是沈伯洋，都是新時代最好的新市長。

國民黨李四川遭網軍攻擊年齡過大，批蘇巧慧是否縱容支持者的霸凌文化。對此蘇巧慧表示，網路上有不同的聲音真的很多，自己也遭到很多的攻擊。不過，既然是惡意攻擊的言論，看看就好。

蘇巧慧進一步表示，一個人的年紀並不是看生日蛋糕上面的數字，而是看他自己的所有的觀念、所有的態度、所有的舉止，是不是能夠有新時代的新觀念，是不是能夠和新時代能夠溝通得更好，溝通得更順。有活力有創意的方式是新時代大家會喜歡的。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場一同掃街拜票。母雞蘇巧慧率小雞們熱情的向民眾拜票。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右），下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場一同掃街拜票。母雞蘇巧慧率小雞們熱情的向民眾拜票。記者黃義書／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右三），下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場，一同掃街拜票。記者黃義書／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右三），下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場，一同掃街拜票。記者黃義書／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧 沈伯洋 TVBS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋、蘇巧慧明合體上時尚節目 蘇預告有特殊橋段

李四川遭網友攻擊年齡 蘇巧慧：年紀不是看數字 是看觀念

蔣萬安、李四川打夫人牌…另一半是否出動？蘇巧慧：尊重先生意願

影／「蘇貞昌選舉時還比我大兩歲」 李四川籲對手選舉勿人身攻擊

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

北市母雞恐被「殺鷄拔毛」…藍白合要重整？戴錫欽透露：要加速團結

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，母雞不夠強或被洋流幹掉，下面小雞也沒任何意義，主持人追問是否合體柯文哲？北市藍白合重整？戴錫欽透露，要加速團結，凝聚在一起。

赴鄭朝方競總致意遭撤銷黨籍 竹縣議員上官秋燕轟：逼人太甚

中國國民黨新竹縣黨部考核紀律委員會今天召開會議，審議縣議員候選人上官秋燕及峨眉鄉長候選人江寧增涉嫌違反輔選紀律案件，決議建請撤銷兩人黨籍，並依程序呈報中央核定。上官秋燕受訪直呼「不要逼人太甚！」痛批選戰剩下20多天，國民黨分裂又鬧內訌，「沒有團結的團隊會贏嗎？」

外媒評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」 李競辦：神隱2天不敢面對

國際媒體BBC報導指，民進黨新北市長候選人蘇巧慧的最大爭議，在蘇貞昌任行政院長期間蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，被質疑無視利益迴避。李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，報導遭披露蘇巧慧神隱整整2天不敢面對質疑，僅透過辦公室稱「依法應填報表格均依照規定辦理」。既然蘇巧慧敢自稱有依法填報，表格在哪裡？為何不敢拿出來？對於有無依法揭露身分關係的核心問題，蘇巧慧躲2天卻仍是問A答Z，有問避答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。