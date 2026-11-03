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影／蘇巧慧掃街 期待明天㩗手沈伯洋闖「女人我最大」
民進黨新北市長參選人蘇巧慧，下午率同黨籍板橋區新北市議員候選人，前往板橋江子翠江寧黃昏市場一同掃街拜票。蘇巧慧熱情的向民眾拜票，和一位身著「順」T恤的民眾高喊喊「台北順起來、新北贏起來」口號。
在九合一選戰倒數之際，雙北能否變天翻盤成為全國關注焦點，台北市長參選人沈伯洋攜手新北市長參選人蘇巧慧，明天將上「時尚教母」藍心湄在TVBS主持的「女人我最大」節目，拚破圈搶票。
蘇巧慧掃街前受訪就此表示，曾經去上過「女人我最大」的節目，這次不是第一次上了，不過因為明天是要沈伯洋一起去，聽說還會有一些特別的橋段，非常的期待。
蘇巧慧表示，上次去上節目時，老師們幫我改造，連自己從來沒有看過樣子，但是觀眾反應都還蠻好的，也很期待，不知道明天會有什麼樣的驚喜在等著我們。
對於和沈伯洋合體破圈，蘇巧慧表示，現在的時代有多元分眾，每個人的喜好、興趣也不一樣，我們會把握每一個機會，期待透過不同的管道，和更多的人分享我們的理念，也讓更多的人認識我們。最終的目的，希望更多的人覺得不管是蘇巧慧還是沈伯洋，都是新時代最好的新市長。
國民黨李四川遭網軍攻擊年齡過大，批蘇巧慧是否縱容支持者的霸凌文化。對此蘇巧慧表示，網路上有不同的聲音真的很多，自己也遭到很多的攻擊。不過，既然是惡意攻擊的言論，看看就好。
蘇巧慧進一步表示，一個人的年紀並不是看生日蛋糕上面的數字，而是看他自己的所有的觀念、所有的態度、所有的舉止，是不是能夠有新時代的新觀念，是不是能夠和新時代能夠溝通得更好，溝通得更順。有活力有創意的方式是新時代大家會喜歡的。
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