蔡其昌批「鮮奶弱智」惹議 北市「牛奶阿姨」：很難過成戲謔話題

民進黨立院黨團總召蔡其昌日前評台北市長蔣萬安的生生喝鮮乳政策，「你覺得台北市民是弱智嗎」引發失言爭議。投入推動學童喝鮮奶政策10多年的台北市議員闕枚莎指出，看到為孩子健康付出的努力，在選舉期間成為戲謔的話題，心中深感難過。

闕枚莎指出，自己歷經三任市長、十多年持續推動學童營養政策，看到為孩子健康付出的努力，在選舉期間成為戲謔的話題，心中深感難過。她強調，政策可以討論、施政可以檢驗，但市民對政策的支持與選擇，都應受到尊重。

闕枚莎表示，十多年前，她便關注學童鈣質與乳品攝取不足的問題，並參考日本營養午餐提供牛奶的做法，投入推動學童喝鮮奶政策。日本1950年至1994年間，男生平均身高增加9.1公分、女生增加5.4公分，這項數據也讓枚莎更加重視學童營養照顧的重要性。從提出建議、爭取預算，到協調執行方式，歷經不同市府團隊，始終沒有放棄。「讓孩子獲得足夠營養、健康長大，就是我十多年來持續努力的動力。

闕枚莎指出，當政策面臨校園鮮奶配送、冷鏈保鮮與食品安全等執行疑慮時，她率先提出「讓孩子到超商、超市兌換鮮奶」的建議，希望善用便利的零售通路，兼顧領取彈性與保存安全，同時減輕學校配送及保存的負擔，為政策落實尋找可行方案。

闕枚莎也感謝蔣萬安市長與市府團隊積極推動，透過協調超商、超市通路，整合數位學生證與兌換系統，一步步克服執行困難，讓政策走進孩子的日常生活。

「好的政策，從議員提出建議，到市長帶領行政團隊落實，每一個環節都需要努力。」她說，看見自己的倡議獲得市府重視，並透過公私協力化為具體服務，心中充滿感動，也更加堅定持續推動兒童營養政策的決心。

台北市今年獲得「李光耀世界城市獎」特別獎，「生生喝鮮奶」也是受到國際評審關注的創新政策之一。闕枚莎表示，一瓶鮮奶看似微小，背後卻包含跨單位協調、通路合作與服務整合，更代表城市對孩子健康的重視與照顧。

「牛奶阿姨十多年來，初衷從未改變。」闕枚莎表示，未來將與蔣萬安市長繼續攜手，把孩子的健康放在心上，把對家庭的承諾化為行動，持續朝「創造讓孩子幸福的世界」努力，讓「守護孩子健康、幸福台北安可」成為市民看得見、感受得到的承諾。