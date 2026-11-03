張嘉郡成立旅外鄉親後援會 拋青年創業、長照育兒政見凝聚支持

雲林縣長候選人張嘉郡今天下午成立「雲林旅外鄉親後援會」，由雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉擔任總會長，來自各縣市的雲林同鄉會代表及旅外鄉親到場力挺，並由高雄、台中、彰化、台南等地同鄉會領袖擔任副會長，展現旅外鄉親串聯支持的氣勢。

「人可以離開故鄉，但故鄉永遠不會離開我們的心」張嘉郡說，雲林許多鄉親因求學、工作離開家鄉，在外地打拚發展，但始終心繫故鄉，她希望未來能把旅外鄉親在外累積的經驗與力量帶回雲林，成為地方發展的助力。

成立大會中，彰化縣雲林同鄉會理事長陳冠志、台南市雲林同鄉會理事長許源芳、輔導理事長施朝桂，以及雲林媳婦女兒聯誼會創會長陳麗芳等人，分別致贈「凍蒜」、「好彩頭」、「包粽」等吉祥物祝福，張嘉郡並授戰旗給總會長譚量吉。全場高呼「凍蒜」士氣如虹。

張嘉郡指出，過去8年在縣長張麗善帶領下，持續推動交通、產業及社福建設，未來她將延續既有基礎，加速地方發展。她提出青年政策，規畫每年增加1億元青年創就業預算，支持青年創業、品牌發展，並推動AI數位人才培育及無人機產業。

針對旅外鄉親最關心的長輩照護，她提出65歲以上長輩免繳健保費，以及0至6歲育兒津貼每年1萬2000元等政見，希望減輕在外打拚子女的照顧負擔，也讓留在雲林的長輩獲得更完善支持。她並呼籲旅外鄉親團結支持張嘉郡，為雲林未來發展共同打拚。

雲林縣長候選人張嘉郡今天下午成立旅外鄉親後援會，拋出青年創業、長照育兒政見，凝聚旅外鄉親的支持。記者蔡維斌／攝影