羅明才再喊普發3萬元「要3萬找國民黨、要1萬找民進黨」

國民黨新北市長候選人李四川今天下午前往新店建國黃昏市場掃街拜票，國民黨立委羅明才在李四川抵達前，向現場民眾談起普發現金政策，表示國民黨推動普發2萬元，加上明年規畫的1萬元，合計3萬元，更高喊「要3萬找國民黨、要1萬找民進黨」，引起現場民眾熱烈回應。

羅明才表示，自己推動普發現金2萬元，總統賴清德也認為「普發現金不錯」，因此明年還有1萬元，兩者相加共3萬元。他並強調「原創是我發起的」，自己也會持續支持這項政策。

羅明才接著向現場民眾詢問「2萬加1萬，就是多少？」台下民眾隨即高喊「3萬」，他也以台語喊出「國民黨3萬、民進黨1萬啦」、「要3萬找國民黨、要1萬找民進黨」，將普發現金議題帶入選舉場合。

李四川今天下午安排「市場逗陣行」行程，前往新店建國黃昏市場拜票，羅明才則在李四川抵達前先行向現場民眾談話。