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李四川遭網友攻擊年齡 蘇巧慧：年紀不是看數字 是看觀念
近期有不少網路側翼攻擊國民黨新北市長候選人李四川的年紀，李今天出面要求民進黨新北市長候選人蘇巧慧管好側翼。蘇巧慧今天受訪表示，現在網路上不同聲音很多，自己也遭到很多攻擊，惡意攻擊言論笑笑看過就好，不要受影響。她強調，一個人的年紀不是看生日蛋糕上面的數字，而是看他所有觀念、態度、舉止，是否符合新時代，是否能和新世代溝通更好、更順。
蘇巧慧說，有活力、有創意的方式是新時代、新世代會喜歡的，她認為自己應該是可以和年輕人互動得非常好，尤其是她的新北隊員們，都非常賣力，大家一起讓新北市更好。
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