李洋嘉義行掀選戰火花！蔡易餘爭取運動館 吳品叡轟選前政策買票

運動部長李洋今天到嘉義縣，與立委蔡易餘、陳冠廷及縣府討論朴子、民雄興建全民運動館可行性，其中民雄案初估經費4.4億元，朴子案則仍在研議。無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡隨即質疑，朴子市公所在她任內早已完成可行性評估，如今選舉將近，中央與地方卻仍停留在討論階段，批評不應將建設當成「選前政策買票」，要求公開預算、審查進度及興建時程。

蔡易餘今天邀集李洋、陳冠廷、嘉義縣政府及朴子、民雄地方代表交流，盼爭取中央支持兩地興建全民運動館。他表示，朴子人口約4萬人，加上東石、六腳、鹿草等周邊鄉鎮，實際服務人口可望超過8萬人，地方雖有縣立體育館，仍缺乏滿足健身、舞蹈及羽球等需求的公共運動空間。

蔡易餘表示，民雄全民運動館規畫設於協志工商校區原致行樓區域，初估經費約4.4億元，將爭取運動部補助，由縣府編列配合款並負責後續營運，若順利核定，預計42個月完工開館。他也以水上運動館為例，認為不設游泳池可降低營運成本，未來場館應兼顧大眾及小眾運動需求。

李洋表示，中央支持地方運動設施建設，運動部正爭取相關計畫修正，未來將與縣府合作，至於羽球、匹克球及特色運動空間配置，仍須進一步評估。交流期間，李洋還現場指導蔡易餘羽球姿勢，增添輕鬆氣氛。

行政院顧問王如經表示，朴子市公所過去曾提出運動中心計畫，但內容仍有補強空間，應將海區服務人口及區域需求納入規劃。民雄鄉民代表陳琮貽則盼中央協助，讓地方期待已久的運動館早日實現。

不過，吳品叡隨後透過競選總部回應，樂見中央支持地方建設，但朴子市公所任內已完成可行性評估，也多次爭取推動，如今卻仍在討論可行性，令人不解。她質問「市公所早就把功課做完了，這幾年案子卡在哪裡？今天開完會，下一步到底是什麼？」

吳品叡表示，民雄案已談到基地、經費及縣府配合款，朴子案卻仍停留在需求討論，要求縣府公開兩案審查標準、資源分配及推動進度，不能讓地方建設「分顏色、分大小漢」。她也批評，不應把中央首長公務行程包裝成候選人政績，更不能將尚未核定的建設當成選前承諾。

目前民雄案已有初步基地及經畫，朴子案則尚未公布具體送審時程與經費。雙方對朴子過去評估成果及後續推動進度看法不同，相關計畫能否獲中央核定，仍待進一步確認。

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡（前左）日前深入山區關切地方土地使用權益及公共建設，今天針對朴子、民雄全民運動館規畫，要求縣府公開審查進度與經費分配，讓地方建設不分大小漢。圖／吳品叡服務處提供

左起運動部長李洋、立委蔡易餘及行政院顧問王如經，討論嘉義縣全民運動館興建計畫，現場擺出羽球揮拍姿勢，氣氛輕鬆。圖／蔡易餘服務處提供