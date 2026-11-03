沈伯洋、蘇巧慧明合體上時尚節目 蘇預告有特殊橋段

選戰進入最後倒數，藍綠雙北候選人都積極聯合作戰。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天前往板橋江翠黃昏市場掃街，會前她被問到將和民進黨台北市長候選人沈伯洋合體登上美妝時尚節目「女人我最大」一事，她表示，現在的時代本來就很多元、分眾，每個人的喜好、興趣都不一樣，團隊會把握每一個機會，透過不同管道向更多人分享理念，也讓更多人認識他們。她也透露會有特別橋段，她很期待。

被問到是否要傳授沈時尚心得，蘇巧慧說，沈伯洋現在比她時尚了，這不是她第一次上「女人我最大」，但這次是與沈伯洋一起參與，上一次上節目時，造型老師幫她改造出自己從來沒有看過的樣子，觀眾反應還不錯，也很好奇這次會有什麼驚喜。

對於外界期待兩人透過節目合體「破圈」，蘇巧慧表示，現在的時代本來就很多元、分眾，每個人的喜好、興趣都不一樣，因此團隊會把握每一個機會，透過不同管道向更多人分享理念，也讓更多人認識他們，最終目的是希望更多人認同，不管是蘇巧慧還是沈伯洋，都是「新時代最好的新市長」。

除跨界上節目，蘇巧慧這個周末也將在板橋、蘆洲舉辦大型活動，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰都將到場站台。蘇巧慧表示，非常感謝兩人前來加油，也希望板橋、蘆洲及其他地區的好朋友都能一起共襄盛舉。

蘇巧慧團隊也推出皮克敏「一起踏向冠軍之路」線上活動，自11月1日起展開28天，短短3天就吸引超過5萬5000位玩家加入，累計步數更突破7億6000萬步，打破過去紀錄。蘇巧慧表示，看到這麼多人願意一起走，讓她相當感動，也非常感謝大家支持，希望透過線上、線下活動凝聚更多力量，大家一起走完選戰最後一哩路，完成1128勝選目標。