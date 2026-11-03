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劉建國西螺車隊掃街 主打觀光建設、濁水溪揚塵治理成果

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國（左）今天與尋求連任的西螺鎮長廖秋萍（右）展開車隊掃街拜票，爭取地方支持。圖／劉建國競選總部提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國（左）今天與尋求連任的西螺鎮長廖秋萍（右）展開車隊掃街拜票，爭取地方支持。圖／劉建國競選總部提供

民進黨雲林縣長候選人劉建國今天與尋求連任的西螺鎮長廖秋萍展開車隊掃街拜票，爭取地方支持。劉建國表示，他在立法院持續爭取中央經費挹注西螺鎮，包括觀光建設及揚塵改善，目前濁水溪揚塵治理已有明顯成效、西螺大橋周邊觀光旅遊中心已動土，未來將持續爭取中央資源，帶動地方觀光與生活環境升級。

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劉建國表示，西螺有西螺大橋、延平老街、醬油文化等觀光資源。他協助西螺鎮公所向國家發展委員會爭取的「西螺大橋周邊觀光旅遊中心」，已於今年10月12日動土，總經費4500萬元，預計2028年7月完工。未來將興建三層樓建築，提供旅遊諮詢、公共服務及多功能活動空間。

劉建國表示，觀光旅遊中心完工後，將串聯西螺大橋、延平老街、福興宮、醬油觀光工廠等景點，讓遊客不只是到西螺拍照打卡，也能深入老街、品嚐在地美食、選購農特產品，為地方商圈創造更多商機。

除了觀光建設，劉建國也強調濁水溪揚塵治理成果。他表示，過去每逢東北季風，濁水溪沿岸居民飽受風飛沙之苦，影響生活品質與健康，他持續向中央反映地方需求，時任行政院長賴清德也親自關心，促成中央跨部會投入治理。根據水利署統計，濁水溪揚塵事件日已從2017年的59天降至2025年的11天。

劉建國指出，極端氣候及颱風可能造成河床裸露、既有設施損壞，揚塵治理仍須持續投入資源。中央目前已初步規畫第四期跨部會經費約8.7億元，盼延續治理成果，進一步改善沿岸空氣品質。

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