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高雄市長選舉公辦政見會11月14日登場 無提問無辯論

中央社／ 高雄3日電
高雄市長選舉公辦政見會將於14日舉行，由5名參選人發表政見，無提問和辯論。國民黨高雄市長候選人柯志恩。聯合報資料照
高雄市長選舉公辦政見會將於14日舉行，由5名參選人發表政見，無提問和辯論。國民黨高雄市長候選人柯志恩。聯合報資料照

高雄市長選舉公辦政見會將於14日舉行，由5名參選人發表政見，無提問和辯論。而日前辯論會後，國民黨參選人柯志恩開始跨縣市輔選，民進黨參選人賴瑞隆則與「洋流」合體衝刺。

2026九合一選舉

高市選委會今天向中央社記者指出，2026高雄市長選舉公辦政見發表會將於11月14日星期六下午2時開始，地點在慶聯有線電視公司，5名參選人各有2輪發表政見時段，共24分鐘，無提問和辯論，發表順序為當天抽籤決定。

日前高雄市長電視辯論會後，柯志恩的犀利論述被藍營支持者封為「藍營新女戰神」。跨縣市效應也開始出現，目前已有多名藍營縣市首長與參選人陣營向柯志恩陣營接觸，洽詢是否能在選戰最後關頭與柯志恩「合體」跨區站台、攜手催票。

柯志恩今天晚上6時30分將陪同台北市長蔣萬安到寧夏夜市掃街拜票；另外，桃園市長張善政今天也在臉書（Facebook）發文預告，明天上午8時，將和柯志恩及前國民黨主席朱立倫一起到南門市場向鄉親問好，並發送競選小物。

高雄藍營人士說，先前受到全台選情偏冷，加上「洋流」衝擊影響，全台藍軍士氣略顯沉悶；但柯志恩在艱困選區的高雄展現出爆發力，凝聚藍軍信心。柯志恩吹響反攻號角，這股擴散效益在心理層面上與當年的「韓流」相似。

而賴瑞隆陣營今天也宣布將於7日在岡山舉辦「北高隆洋」大會，民進黨台北市長參選人沈伯洋將透過遠端形式應援，讓「隆捲風」與「洋流」隔空合體交會。

賴瑞隆競選總部表示，賴瑞隆與沈伯洋的「隆洋」組合，成為選戰中的創意亮點。7日隔空合體，盼讓高雄「隆捲風」與台北「洋流」交會，迎接最後階段挑戰。賴瑞隆邀「小風扇」、「小水滴」7日一起繫上「隆總洋」飄帶，齊聚岡山。

2026九合一選舉 高雄市選舉 辯論 柯志恩 國民黨 賴瑞隆

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