柯志恩「北高連線」今晚合體蔣萬安、明早會同張善政全力催票

高雄電視辯論會之後，很多人被國民黨高雄市長候選人柯志恩「圈粉」，為延續這股外溢效益，柯志恩今晚北上與台北市長候選人蔣萬安至寧夏夜市合體拜票，明天上午轉往桃園與桃園市長張善政一同到南門市場爭取支持，希望透過「北高連線」，繼續帶動選情。

台北市長蔣萬安與高雄市長候選人柯志恩在辯論場上「直球對決」，提出清楚的市政願景與主張，獲得網友與支持者一片叫好。柯志恩競辦指出，今日晚間6時30分，柯志恩將與台北市長蔣萬安合體至寧夏夜市掃街，向攤商問好，

柯志恩表示，今年9月19日鳳山首場萬人大造勢，蔣萬安特別南下助講，會後又陪同她到六合夜市掃街拜票，讓她相當感動。為回報這份相挺，今晚特別安排北上行程，陪同蔣萬安去夜市掃街拜票，希望台北市民繼續支持認真施政的蔣萬安高票連任。

此外，2018年高雄市長選舉，柯志恩與蔣萬安全程參與三場「三山大造勢」，所以柯志恩也邀請蔣萬安11月7日再度南下參加旗山體育場舉辦的大造勢，希望透過「北高連線」延續辯論會氣勢，繼續帶動台北、高雄選情。

競辦指出，柯志恩明日（4日）早上上午8時前往桃園，預計與桃園市長張善政合體至南門觀光市場掃街。

柯志恩強調，張善政執政展現高度施政品質與專業，拜託桃園鄉親一定要繼續支持最認真的張善政市長；未來若有機會帶領高雄，必定會將台北、桃園的成功市政經驗帶回高雄，為高雄打造更具國際競爭力的遠景。