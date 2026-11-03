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竹北選戰倒數 邱臣遠催票「隱形白」、向藍綠下辯論戰帖

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
選戰進入倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天接受飛碟電台專訪，首度揭露最後衝刺策略。圖／取自「飛碟午餐董智森時間」節目直播
選戰進入倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天接受飛碟電台專訪，首度揭露最後衝刺策略。圖／取自「飛碟午餐董智森時間」節目直播

選戰進入倒數，民眾黨竹北市長候選人邱臣遠今天接受飛碟電台專訪，首度揭露最後衝刺策略，將鎖定竹科工程師、雙薪家庭及不表態的中間選民，力催「隱形白、安靜選民」出門投票。他也再向國民黨民進黨對手下戰帖，要求公開辯論市政，直言「政治人物可以包裝，上戰場就是要看實力」。

2026九合一選舉

邱臣遠今上「飛碟午餐董智森時間」節目專訪時表示，竹北外來人口比例高，竹科工程師、雙薪家庭多，除了傳統藍綠基本盤，還有相當比例是不表態、中間型選民。他認為，倒數幾天最重要的工作，就是把這批「隱形白、隱形選民、安靜的選民」催出來，提高投票率。

他說，自己從5月20日接受徵召至今，已舉辦14場政策記者會，議題涵蓋交通、教育、水環境、重大工程監督、民生經濟、東西區均衡及傳統市場改建，希望用密集政策論述，與其他候選人做出區隔。

邱臣遠強調，竹北雖是縣轄市，但人口結構、產業及城市發展速度特殊，因此他以「直轄市規格」準備選戰，並將過去在新竹市參與推動的社福、交通與教育政策，轉化成竹北政見。

邱臣遠也再度公開邀請國民黨、民進黨市長候選人吳旭智、曾聖凱辯論。他表示，已經邀請兩次，但至今沒有得到回應，希望就財政紀律、公共工程及未來市政藍圖正面交鋒，「市政工作不能只靠包裝跟口號」，政策最後仍要看數據、執行力及行政協調能力。

在選戰定位上，邱臣遠則主打「城市CEO」及「神隊友」。他說，竹北經濟與人口成長快速，但行政效能、基礎建設沒有完全跟上，「像一個15歲的孩子，卻有18歲的身材，衣服還停留在15歲」，下一任市長必須讓城市治理追上成長速度。

他也鎖定竹北年輕家庭，提出增加公托、臨托、假日延托據點，以及改善通學步道、夜間照明、監視系統等政策，要當年輕父母育兒的後盾。

邱臣遠最後表示，竹北市長選戰已進入最後衝刺，除了鞏固民眾黨支持者，也會爭取藍、綠及中間選民，希望把選票最大化。他強調，最後階段將持續用政策、掃街和基層接觸，爭取尚未表態的選民。

2026九合一選舉 新竹縣選舉 邱臣遠 辯論 竹北 竹科 民眾黨 國民黨 民進黨

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