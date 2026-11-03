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民進黨屏東市長候選人梁育慈化身小母雞 率屏東隊站路口 力拚全壘打

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東市長候選人梁育慈（中）今與黨籍縣議員、議員候選人等一起聯合拜票，向通勤民眾及往來鄉親問候，展現民進黨屏東隊團結作戰、力拚全壘打的決心。圖／梁育慈團隊提供
民進黨屏東市長候選人梁育慈（中）今與黨籍縣議員、議員候選人等一起聯合拜票，向通勤民眾及往來鄉親問候，展現民進黨屏東隊團結作戰、力拚全壘打的決心。圖／梁育慈團隊提供

選戰不到一個月，民進黨屏東市長候選人梁育慈今與議員李世斌、議員候選人饒怡君、李清聖、蔡侑庭，以及市民代表古富財、市民代表候選人林詠智在海豐三山國王廟前站路口，聯合拜票，向通勤民眾及鄉親問候，展現民進黨屏東隊團結作戰、力拚全壘打。

2026九合一選舉

梁育慈說，從9月開始，陸續到市區重要路段站路口，不少市民打開車窗向她加油打氣，也有特地繞過來打招呼，一趟路口讓她信心滿滿！

梁育慈表示，選舉需團隊一同前進、並肩打拚，她也身兼小母雞重責大任，感謝黨籍議員及地方代表在選戰關鍵時刻站出來，以實際行動展現團結力量。市政的推動不只是市公所單方面的責任，縣政府的支持與跨層級合作同樣重要，而她能讓市民需求充分反映、政策資源有效整合，為屏東市爭取更多建設與發展機會。

「屏東市的未來需要更多改變與進步，倒數階段持續深入基層」，梁育慈說，不放過每個與市民朋友接觸機會，更搭配空戰曝光、傳播政見，期盼讓屏東市成為更宜居、更有活力，也更能照顧不同世代的城市。

屏東隊同行黨籍候選人們呼籲大家，月底要投票，選戰最後關鍵，讓團結的力量成為屏東市進步的開始，為屏東市寫下嶄新的一頁。

民進黨屏東市長候選人梁育慈（左四）今與黨籍縣議員、議員候選人一起在路口聯合拜票，向通勤民眾及往來鄉親問候，展現民進黨屏東隊團結作戰、力拚全壘打的決心。圖／梁育慈團隊提供
民進黨屏東市長候選人梁育慈（左四）今與黨籍縣議員、議員候選人一起在路口聯合拜票，向通勤民眾及往來鄉親問候，展現民進黨屏東隊團結作戰、力拚全壘打的決心。圖／梁育慈團隊提供

2026九合一選舉 屏東縣選舉 梁育慈

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