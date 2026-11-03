童子瑋與蕭美琴品嘗泰式料理 關懷新住民市府將成立族群關係處

民進黨基隆市長候選人童子瑋今與副總統蕭美琴前往基隆七堵「通通泰式風味小吃」用餐，與老闆娘匡賽琴親切交流。童子瑋表示，老闆娘來自泰國華僑家庭，在基隆落地生根後將家鄉美食帶入基隆，未來當選市長將成立「族群關係處」，整合資源照顧新住民、原住民及不同族群。

童子瑋指出，基隆是擁有400年歷史的港口城市，不同時代、不同背景的族群在此交會，造就豐富的文化與美食特色。他強調，未來當選市長將成立「族群關係處」，整合資源照顧新住民、原住民及不同族群，結合文化推廣與青年住宅政策，讓每個選擇基隆的人都能安心生活、落地生根。

蕭美琴表示，新住民來台生活，可能面臨語言適應、家庭照顧及育兒等需求，地方政府可結合中央政策提供更多支持。她也分享自身在多語言家庭成長的經驗，強調多元文化不只是需要被照顧，更是城市連結世界的重要資產，肯定童子瑋重視族群共融的方向。

蕭美琴指出，基隆擁有珍貴的歷史底蘊與獨特海港文化，過去卻常被外界忽略。未來應加強交通串聯與觀光行銷，完善郵輪旅客及國內遊客的旅遊資訊，讓更多人願意專程來到基隆，深入體驗在地文化。

童子瑋表示，未來當選市長希望能結合北北基推出旅遊一日卷或二日卷，串聯交通、景點與在地美食，打造跨城市觀光廊帶。 透過特色路線、夜市美食及商圈優惠，吸引旅客停留消費，讓基隆的多元文化轉化為觀光優勢，帶動城市發展。