基隆市長謝國樑今天由立委廖偉翔及多位中正區、信義區里長陪同，到深溪路一帶商圈掃街拜票，不少民眾主動上前握手、打招呼及合影。針對基隆捷運第二階段的路線爭議，謝國樑說，不同意「廢鐵換捷」，將在10日辯論會時問對手，好好討論。

謝國樑今天中午拜票時，針對交通安全政策說明，他表示，行人安全是城市治理的重要基礎，市府近年積極推動「行人友善」政策，透過路口改善及增設綠底斑馬線，逐步打造更安全的步行環境。全市已完成389處綠底斑馬線，114年行人交通事故也從113年的360件下降至202件，減少43.8%，顯示相關交通安全改善工作已逐步展現成果。

謝國樑說，市政建設不只是大型工程，更包含市民每天生活中看得見、用得到的改變。從綠底斑馬線、騎樓整平到各項地方建設，都是希望讓市民生活更加安全便利。未來也將持續深入基層，傾聽地方需求，透過一步一腳印的努力，讓基隆持續進步，打造更加安全、友善的宜居城市。

基隆捷運第一階段只到八堵，八堵到基市區路線方案爭議，謝國樑今天受訪說，基隆捷運第二階段的路線爭議，可以留到辯論時，與對手好好討論，他不同意「廢鐵換捷」。

謝國樑說，如果廢鐵換捷，會有8年的時間沒有捷運也沒有鐵路，最好的方式就是第二階段走「麥金路路線」的方案，走麥金路再從安樂路進到市區，這是市政府要送進交通部的可行性評估，也是市府一直以來堅持的二階最佳的路線與方案。

立委廖偉翔陪掃街，謝國樑：不同意「廢鐵換捷」10日辯論會好好討論。記者游明煌／攝影