蕭德恕提西螺果菜市場改革 承諾免收水菜交易費與停車費…張嘉郡力挺

雲林西螺果菜市場每日蔬果交易量占全台近半，因市場使用近30年，設備、交通動線及管理制度面臨改善需求。國民黨西螺鎮長候選人蕭德恕今天提出市場改革政見，承諾當選後取消水菜區農民交易買賣收費、絕不收取市場停車費，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡也承諾，若當選將與鎮公所合作，協助市場改善交通、環境及管理，並向中央爭取資源。

蕭德恕今舉行「健全西螺果菜市場機制」記者會，將市場改革列為首項政見。雲林縣政顧問江禮源曾任西螺果菜市場管理階層，退休後仍關心市場發展。他表示，市場自1997年遷至現址營運至今，相關環境與設備已難完全符合現代交易需求，面對外部交易環境持續更新，市場改善已刻不容緩，包括引進AI人工智慧都是未來改善方向。

蕭德恕表示，西螺果菜市場牽動整條農產運銷鏈及地方發展，他提出六大改革方向，包括檢討市場組織與經營型態、檢討董事會架構、改善車輛進出及交通動線、取消水菜區農民交易買賣收費、落實農藥殘留檢驗，以及任內不收市場停車費。

張嘉郡則透過競選總部主任楊俊毅表達支持。楊俊毅指出，西螺果菜市場核心交易面積約4公頃，每日交易金額約3000萬至4000萬元，進出車輛約4000輛，直接及間接從業人員約5000至6000人，市場運作牽動龐大的農產供應鏈，若交通壅塞、車輛管理及環境問題未能改善，將影響整體交易效率與地方產業發展。

楊俊毅表示，張嘉郡若順利當選縣長，將在縣府權責範圍內與鎮公所積極合作，協助完善市場交通、環境及管理措施，並向中央爭取應有資源，希望透過縣府與鎮公所合作，讓農民專心種好菜、攤商安心做生意，運輸業者安全進出，消費者也能買到品質有保障的蔬果，重新擦亮西螺果菜市場「全台菜籃子」的招牌。

雲林西螺果菜市場每日蔬果交易量占全台近半。記者陳雅玲／攝影