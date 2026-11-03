是否與蔣萬安同台？柯文哲沒把話說死：看黨中央行程如何安排

民眾黨創黨主席柯文哲今下午陪著市議員候選人林乃立在永康自強市場掃街，傍晚騎鐵馬車掃，對於「洋流」是否已吹進台南，柯文哲說，未有具體證據及真相，在台南並未感受到，至於稍早提及民眾黨這次選舉很辛苦，他說，因民眾黨參選都是新人為主，本來就相當辛苦。

媒體詢問是否會出席本月21日民眾黨在台北造勢大會或後續其他造勢活動與台北市長將萬安同台，柯文哲未將話說死，柯表示，當然還是先以民眾黨候選人行程為主，他表示行程都是黨中央在安排，自己也不太清楚，哪裡有需要就調去哪裡，問秘書長周榆修可能還比較清楚，因此仍得要看行程如何安排。

媒體也問到，黃珊珊的選票很多都流向民進黨台北市長候選人沈伯洋，台北市長蔣萬安有無機會邀請黃珊珊同台藉此拉抬蔣萬安的聲勢，柯文哲稍微停頓後說，黃珊珊立委卸任後自己最近都沒有看到她，對此未進一步回應。

媒體詢問有最新民調指出，民進黨台中市長候選人何欣純民調已經領先國民黨台中市長候選人江啟臣逾10%，柯文哲皺起眉頭說，這些民調應該都要留起來，選後再來進一步檢視哪些民調準不準，「有些民調我看也覺得怪怪的」。他也直言說，不管民調怎樣都還是繼續衝刺，這才是最正確態度，那些民調看一看就算了。

選戰逼近，民眾黨創黨主席柯文哲（中）今下午陪著市議員候選人林乃立（右一）深入永康自強市場拜票。記者謝進盛／攝影

熱情支持著向柯文哲索取簽名，柯來者不拒。記者謝進盛／攝影