【重磅快評】酒駕毒駕豈容寬縱 「沈伯洋們」的勇敢在哪裡？

一個人酒駕五次，駕照遭吊銷，仍然可以第六次酒後開車上路，最後撞死一名19歲的大學生。這究竟是什麼樣的法律，又是什麼樣的制度，讓一個反覆違法的人，可以一次又一次把其他人的生命置於險境？

11月1日深夜，台南永康區一名剛與同學吃完宵夜、步行準備返回宿舍的19歲李姓男大生，遭一輛高速行駛的轎車從後方撞擊，送醫後傷重不治。肇事的49歲廖姓男子撞人後沒有下車查看，反而加速逃離現場，直到警方循線將他逮捕。經強制抽血檢測，確認酒精濃度超過法定標準。更令人難以置信的是，這已經是他第六次酒駕。

五次酒駕前科，換來的不是有效約束；第六次，卻奪走一條年輕生命。對被害者家屬而言，再多的道歉、賠償，都無法換回孩子的生命。他們要求重罰，甚至期待亂世用重典，難道有什麼不合理？

這不是單純的交通意外，而是制度長期無法阻止累犯的悲劇。對把酒駕當成家常便飯的人，罰款只是犯罪成本，吊扣或吊銷駕照也沒用。真正不打算守法的人，根本不在乎有沒有駕照。廖男就是最明顯的例子，駕照已經遭到吊銷，仍然無照酒駕上路，最後釀成無法挽回的悲劇。

有人認為，問題在於臨檢不夠，刑責再重，抓不到也沒有用。臨檢當然重要，但此案恰好說明，問題不只是抓不到，而是抓到也管不住。當一個人反覆證明自己無視法律，政府卻沒有更有效的機制阻止他再次握住方向盤，這就是制度最大的破口。

當社會期待政府拿出更積極的作為，立法院卻在另一場攸關公共安全的修法表決中，讓人民看到令人失望的政治現實。

10月30日，立法院三讀修正《刑法》第185條之3，加重毒駕刑責，毒駕致死刑度提高為7年以上有期徒刑；曾因毒駕經有罪判決確定者，10年內再犯毒駕致人於死，最重可處死刑。表決時，59名立委出席，57人贊成、1人反對、1人棄權。民進黨立委莊瑞雄投下反對票，柯建銘棄權，其餘多數綠委，包括代表民進黨參選縣市首長的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠、蔡易餘等皆未投票。

民進黨團的理由是，在野黨臨時提出不同版本的再修正動議，未經充分討論便倉促表決。但這項修法並非突然出現，行政院6月已提出修法草案，立法院7月進行委員會審查，10月28日也進行黨團協商。既然如此，對於毒駕刑責應該如何加重，朝野早有充分時間表達立場。程序有疑慮，可以提出異議；不認同修正版本，可以投下反對票；認為自己的版本更好，也可以在議場充分辯論。可是，當重大公共安全議題進入表決，選擇離席、不投票，形同迴避責任。

莊瑞雄至少投下反對票，柯建銘也以棄權表達立場，其他未參與表決的立委，卻讓選民無從判斷他們對這項法案的真正態度。尤其沈伯洋向來把「勇敢」掛在嘴邊，面對政治攻防更是毫不退讓，這個時候，他口口聲聲的「勇敢」到哪裡去了？

儘管這次修法針對的是毒駕，未解決酒駕累犯問題，兩者的成因及法律規範也不完全相同。但兩者有一個共同的公共安全核心：駕駛人明知自己的身心狀態不適合開車，卻仍將車輛開上道路，讓無辜用路人承擔生命風險。毒駕累犯致死的刑責可以加重，酒駕累犯反覆上路的制度漏洞，同樣不能視而不見。

立法委員的責任是在攸關人民生命安全的議題上清楚表態，接受選民檢驗。立法院這群立委連表決都不願參與，人民要問：你們的勇敢到哪裡去了？究竟是程序問題，還是面對毒駕重刑、甚至死刑，無法跨越心中隱藏廢死立場的這道關卡？