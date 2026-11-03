黑客松轉戰線下 沈伯洋「程式工作隊」要解市政痛點

民進黨台北市長參選人沈伯洋競選辦公室今天表示，「松後相見歡」線下活動正式公開「程式工作隊」，近250名工程師與跨域專業者加入，針對34件市政原型持續開源，作為未來施政參考。

沈伯洋競辦下午透過新聞稿表示，沈伯洋日前舉辦「市政 Debug」黑客松線上活動，並接力於昨晚在競選總部舉辦「松後相見歡」線下活動，吸引近百名黑客松參與者及志工出席。

會中，資訊人後援會「程式工作隊」也正式亮相，已吸引近250名工程師與跨領域專業人士響應加入，將承接黑客松產出的34件市政原型持續開源開發，並挑選可行性高的作品，作為未來施政規劃的參考及評估優先試辦的可能性。

沈伯洋競辦說，「市政 Debug松」題目源自沈伯洋團隊「市長，你給我聽好了」計畫蒐集的上萬則市民意見，整理為行道樹移除、行人垃圾桶減少、鼠患、內湖塞車、公車路網、危老建物耐震等6個核心市政痛點，參與者在一天內產出34件具體原型作品，並詳列對應的台北市政府權責局處、所需開放資料與經費評估。

除此之外，34件作品也涵蓋七大市政主題，包含查詢樹木移除原因、陳情處理進度的「市政透明工具」；尋找垃圾桶位置、回報滿溢情形的「智慧垃圾桶」；通報鼠患熱點、分析鼠患風險的「鼠患防治地圖」；分析內湖尖峰車流、改善通勤效率的「交通分析工具」。

作品也包括檢視公車班表、優化路線及轉乘需求的「公車路網規劃」；查詢老屋耐震風險、評估危老程度的「居住安全查詢」；及涵蓋市民陳情、道路安全等自選議題的「市政創新工具」。

沈伯洋競辦說明，多數提案從市民日常生活的痛點切入，核心思維正是透過科技工具，替市府第一線基層公務員卸除重複行政負擔。例如在環境整潔上，參賽團隊開發出隨手掃描回報與感測預警系統，清潔隊員免去天天騎車穿梭車流盲目巡查的重複工時，改為「預警滿了才精準出勤」。

在居住安全方面，風險地圖讓市民輸入門牌就能看懂建物耐震資訊，系統端更替建管與都發承辦人員自動篩選產出高風險里別的優先普查清冊，省去繁冗的人工比對與公文程序。

沈伯洋競辦表示，市府已有開放資料，公務員也持續分析市民需求，對比過去市府推動新系統，往往需要編列預算、招標發包，耗時1、2年才知道是否好用，這34件原型的角色，則是把解法先做成可以實際操作的「樣品屋」，以市府開放資料為基礎，從市民與第一線使用者的角度出發，在正式投入預算前先驗證方向是否可行。

沈伯洋競辦提到，沈伯洋昨晚逐桌聽取各組簡報，從內湖車流演算法一路聊到危老耐震資料架構，不僅與團隊深入討論技術細節，更逐一盤點作品對接局處的具體流程。

活動進入交流時間時，沈伯洋表示，城市治理的數位轉型，不是花大錢買系統拍照作秀，而是要替清潔隊員、基層承辦人省下一張張公文與無效填表的時間。第一線被瑣事塞爆，市民陳情就會卡死；這些作品不只是一天的成果，而是大家用程式寫出的市政藍圖。

沈伯洋競辦說，由「程式工作隊」製作的官方網站「ㄅ級分」（https://moat.taipei/）已正式上線，民眾即起可上網留下對城市的想法與期待，並邀大家一同上線檢視、持續協作這34件黑客松成果，將民間的科技活力化為真正落地的市政改革方案。