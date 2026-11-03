北市母雞恐被「殺鷄拔毛」…藍白合要重整？戴錫欽透露：要加速團結

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，母雞不夠強或被洋流幹掉，下面小雞也沒任何意義，主持人追問是否合體柯文哲？北市藍白合重整？戴錫欽透露，要加速團結，凝聚在一起。

主持人黃光芹提問指出，打柯文哲這張牌，雙方「合體」有希望？現在情勢有變，這次藍軍不能再鐵板一塊，現在是母雞不夠強，或母雞可能被「殺鷄拔毛」幹掉了。

戴錫欽分析指出，台北市在這2、3年，政黨的滿意度，其實藍白加起來，頂多接近綠，甚至有時還少於綠，整個大盤其實變如此，即便賴清德總統去年搞大罷免，聲望很低，其實藍白也差不多跟綠不相上下，這是台北市的警訊，也就是說藍加上白的基本盤，和綠頂多五五波之間。

戴錫欽說，藍軍現在要先把知識藍、經濟藍穩住，等國民黨傳統的盤穩固，第二步是友軍，所以蔣萬安在辯論會，特別提到柯文哲，且花了不少篇幅，而柯文哲這張牌，有非常重要的意義。

他舉例，例如沈伯洋講「縫合」市民大道，蔣萬安反駁，講得正經八百，對抗「洋流」，未必有效；但大家知道柯文哲說話的調性，有他自己的風格，會比較引起共鳴。

黃光芹也追問，所以打柯文哲這張牌，蔣萬安合體柯文哲有希望？戴錫欽指出，凝聚藍白支持者的向心力和團結非常重要，這不只是影響市長選舉，也會連帶影響議員選舉，有多人會擔心，白的上會不會排擠到藍的席次？但是如果整個市長的盤不拉起來，藍白議員會一起減少，這是一個很重要的概念。

戴錫欽表示，他有看到一些數據，現在不只有市長的部分，連議員席次，一些綠小雞，本來在當選邊緣的人，「都跑到前面去了」。國民黨議員在10月上旬和中旬，席次產生變化，甚至有一些本來可以在安全名單內的候選人，都掉到邊緣，綠本來在邊緣，都跑到安全名單內。

戴錫欽表示，母雞不夠強，或母雞被幹掉了，下面這些小雞真的沒有任何意義，希望大家都能夠體諒這樣的狀況。所以藍白要加速團結，凝聚在一起，把藍白的支持度擴大到無限，再按步驟去爭取中間淺綠或者其他年輕選民，母雞夠強能夠抵抗洋流之下，藍白議員的席次真的才有辦法兄弟登山各自努力。