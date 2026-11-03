快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

車隊掃街拜票 何欣純：只剩25天 每天、每分每秒都非常重要

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在清水、沙鹿和梧棲車隊掃街。記者游振昇／攝影
民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在清水、沙鹿和梧棲車隊掃街。記者游振昇／攝影

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在清水、沙鹿和梧棲車隊掃街拜票，她說距選舉投票日只剩下25天，每天、每分每秒，時時刻刻都非常重要，她要每雙手的握緊、握好，讓每個市民可以認同、支持和肯定，一票投下去，11月28日票票入匭，才是真的迎接勝利的開始。

2026九合一選舉

今天下午的海線車隊掃街從何欣純海線競選總部出發，何欣純受訪時表示，距投票日只剩下25天，每天、每分每秒，時時刻刻都非常的重要，她還是會跟所有台中隊的議員們，走遍每個地方，深入每個角落，不管是徒步掃街，或者是菜市場、夜市、黃昏市場，或者是今天下午進行的車隊遊行，會再一次把29個行政區、625個社區，每個里、每個社區都希望走透透。

何欣純說，她要把握能握遍每一雙手，因為唯有實質的選票，每雙手的握緊、握好，讓每個市民可以認同、支持、肯定我們，一票投下去，11月28日票票入匭，才是真的迎接勝利的開始。她還是戰戰兢兢，小心謹慎，不放棄每分每秒，就是要贏得有市民的支持跟認同。

被問到沈伯洋何時再到台中，何欣純表示，沈伯洋來台中時間還沒有確定，還在跟沈伯洋及競選總部正在協調時間，一旦決定時間、地點跟方式，一定會迅速公告，讓大家知道，因為很多的小水滴、很多的「欣潮寵派」的好朋友們也都在等待，會好好的把活動規劃好，讓大家以安全的方式參加。

2026九合一選舉 何欣純 梧棲 投票 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中辯論…何欣純下戰帖 江啟臣：請期待

選戰倒數…宜蘭「蓋漳大車掃」冬山鄉起跑 五合一團結拚選戰

徐國勇預告沈伯洋將赴台中替何欣純助選 其他地方也有規畫

李四川妻現身婦女後援會「老公早就捐出去」 鄭麗文籲訂機票車票投川伯

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

外媒評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」 李競辦：神隱2天不敢面對

國際媒體BBC報導指，民進黨新北市長候選人蘇巧慧的最大爭議，在蘇貞昌任行政院長期間蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，被質疑無視利益迴避。李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，報導遭披露蘇巧慧神隱整整2天不敢面對質疑，僅透過辦公室稱「依法應填報表格均依照規定辦理」。既然蘇巧慧敢自稱有依法填報，表格在哪裡？為何不敢拿出來？對於有無依法揭露身分關係的核心問題，蘇巧慧躲2天卻仍是問A答Z，有問避答。

最新民調出爐！何欣純領先10.7個百分點 江啟臣：最準民調是市民投票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

花蓮縣衛生局長傳拒輔選遭拔官 新任副縣長否認：只是閒聊

距離年底選舉不到一個月，花蓮縣政府今天罕見布達6名一級主管，其中衛生局長朱家祥突然遭拔官，傳出是因拒絕府內高層要求動員支持縣長候選人游淑貞而辭職。被點名的新任副縣長饒忠否認，表示只是閒聊時，各自表達支持的對象，可能是朱誤認要求他支持特定人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。