車隊掃街拜票 何欣純：只剩25天 每天、每分每秒都非常重要

民進黨台中市長候選人何欣純今天下午在清水、沙鹿和梧棲車隊掃街拜票，她說距選舉投票日只剩下25天，每天、每分每秒，時時刻刻都非常重要，她要每雙手的握緊、握好，讓每個市民可以認同、支持和肯定，一票投下去，11月28日票票入匭，才是真的迎接勝利的開始。

今天下午的海線車隊掃街從何欣純海線競選總部出發，何欣純受訪時表示，距投票日只剩下25天，每天、每分每秒，時時刻刻都非常的重要，她還是會跟所有台中隊的議員們，走遍每個地方，深入每個角落，不管是徒步掃街，或者是菜市場、夜市、黃昏市場，或者是今天下午進行的車隊遊行，會再一次把29個行政區、625個社區，每個里、每個社區都希望走透透。

何欣純說，她要把握能握遍每一雙手，因為唯有實質的選票，每雙手的握緊、握好，讓每個市民可以認同、支持、肯定我們，一票投下去，11月28日票票入匭，才是真的迎接勝利的開始。她還是戰戰兢兢，小心謹慎，不放棄每分每秒，就是要贏得有市民的支持跟認同。

被問到沈伯洋何時再到台中，何欣純表示，沈伯洋來台中時間還沒有確定，還在跟沈伯洋及競選總部正在協調時間，一旦決定時間、地點跟方式，一定會迅速公告，讓大家知道，因為很多的小水滴、很多的「欣潮寵派」的好朋友們也都在等待，會好好的把活動規劃好，讓大家以安全的方式參加。