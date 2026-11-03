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外媒評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」 李競辦：神隱2天不敢面對

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國際媒體評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」，李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，報導遭披露後，蘇巧慧神隱整整2天不敢面對。圖／李四川競辦提供
國際媒體評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」，李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，報導遭披露後，蘇巧慧神隱整整2天不敢面對。圖／李四川競辦提供

國際媒體BBC報導指，民進黨新北市長候選人蘇巧慧的最大爭議，在蘇貞昌任行政院長期間蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，被質疑無視利益迴避。李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，報導遭披露蘇巧慧神隱整整2天不敢面對質疑，僅透過辦公室稱「依法應填報表格均依照規定辦理」。既然蘇巧慧敢自稱有依法填報，表格在哪裡？為何不敢拿出來？對於有無依法揭露身分關係的核心問題，蘇巧慧躲2天卻仍是問A答Z，有問避答。

2026九合一選舉

陳欣怡強調，根據經濟部商工登記資料，蘇巧慧妹妹蘇巧純是持股數近500萬的董事，公司法第8條白紙黑字規定，股份有限公司的董事就是負責人，蘇巧慧再稱「妹妹並非公司負責人」，根本是一再被打臉又一再說謊，至今已是第五度說謊。更何況蘇貞昌當時是行政院長、百官之首，蘇巧慧是立法委員，妹妹的公司在這段期間取得政府補助與投資，身分有沒有揭露？利益迴避有無落實？這才是關鍵問題，蘇巧慧不能每次被問到家族爭議，就用一句「政治抹黑」帶過。

陳欣怡也提到，蘇巧慧家族不只被踢爆涉嫌違反公職人員利益衝突迴避法，更被揭露蘇貞昌撤換台企銀董座後，台企銀立刻領投2500萬給女兒蘇巧純的「曠世智能」公司，被質疑難道是「打掉障礙打通金脈？」陳欣怡呼籲，蘇巧慧別再問A答Z，把表格拿出來，把是否有落實利益迴避說清楚，給404萬新北市民一個交代。

2026九合一選舉 蘇巧慧 李四川 蘇貞昌 民進黨

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