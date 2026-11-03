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萬事都配合？反駁吳思瑤一說 范立達再發文還原：我忍不住笑了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人第一場辯論會10月31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照
台北市長候選人第一場辯論會10月31日結束，蔣萬安（左）與沈伯洋（右）同台辯論。聯合報系資料照

台北市長第一場電視辯論，媒體提問環節「提前給題綱」一事持續熱議，昨TVBS新聞部資深經理范立達還原協調過程，代表沈伯洋協調的吳思瑤質疑「被甩鍋」稱「丈二金剛摸不著頭腦？」范今說明過程的來龍去脈，也針對吳思瑤說的「我們都是萬事都配合」，范說「我真忍不住笑了。」

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范立達今天再度臉書貼出對話長文，針對第一場電視辯論的協調過程，清楚還原。針對討論「媒體提問」提前給題綱部分，吳思瑤昨稱，記得當下提出來說會事前提供「我還一愣」、「啊？原來是這樣啊？」她們都是被動接受，而且儘量配合。

范立達今天在臉書說，吳思瑤委員有沒有一愣，「恕我眼拙，完全沒有看出來。」但當天他們說明媒體提問會事先提供題目時，吳委員和羅智強委員均表示同意。而且對於媒體提問形式，吳思瑤委員並非如她所說「被動接受、儘量配合」，相反的，她當場提出「兩位媒體提問後，回答順序都是候選人A-候選人B，這樣不太公平，建議第一位提問，回答順序為候選人A-候選人B；第二位提問時，回答順序顛倒過來，改成候選人B-候選人A」。

范說，與會各方都覺得吳的提議有道理，所以也一致同意修正回答的順序。換句話說，吳思瑤委員在會中不是沒有意見、也不是全數都被動接受。但協調會本來就應該讓大家相互交換意見，求同存異，有不同意見絕非壞事。但既然並非全數都是「被動接受、儘量配合」，這樣與事實有所出入的說法，就該修正。另，對辯論會流程完全沒有意見，從頭到尾都像唸經一樣的說「尊重主辦單位」，是蔣萬安陣營。

至於交叉詰問環節，吳思瑤昨天受訪說，「我們唯一堅持的是要有交叉詰問。」范立達說，交叉詰問不是吳思瑤或任一方的堅持，是原本辯論會的流程就已規畫在內。兩家主辦單位還說明這次的交叉詰問形式，比往年更精進，採取「問-答-追問-再答」的形式，兩陣營對此亦均無異議。

身為主辦單位，范立達今天也在臉書提到，在這次舉辦電視辯論的兩次協調會外，他和兩陣營溝通過程，與哪方溝通時順暢？與哪方溝通時倍感痛苦？范說，「這就不說了，我是打工仔，不管順暢或辛苦，我都得承擔。」

但他也透露一件事，詢問兩陣營候選人「穿鞋後的身高」（兩候選人在舞台上的高度要一致，以示公平），蔣陣營很快回覆，沈陣營被連催了四次，直到10月29日下午3時許才提供。「所以，吳思瑤說『我們都是萬事都配合』時，我真忍不住笑了。」

2026九合一選舉 台北市長 吳思瑤 沈伯洋 蔣萬安 電視辯論

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