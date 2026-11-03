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辯論提寶林茶室案掀議…蔣萬安再回應：第一時間採集生物跡證

中央社／ 台北3日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）。聯合報資料照，記者葉信菉／攝影
國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）。聯合報資料照，記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安日前於辯論會表示，在寶林茶室案中採集了生物跡證，讓業者跑不了，但外界指市府第一時間未採證。蔣萬安今天表示，第一時間有採集生物跡證，讓後續有依據起訴。

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台北市信義區遠東百貨A13的「寶林茶室」，2024年3月發生集體食物中毒，釀6人死亡。

蔣萬安日前在辯論會表示，第一時間有採集生物跡證，才在後續的起訴當中有了非常重要的依據，讓寶林跑不了，讓後續家屬都能獲得賠償。不過監察院去年糾正市府獲報疑似食物中毒案後5小時才去稽查，甚至被害人已住院休克，也未即時下架、保留餐點或採樣食材檢體，錯失採樣黃金期。

蔣萬安今天出席台北府城隍廟建廟145週年活動，接受媒體受訪時說：「我們第一時間就有採集生物跡證，也因此讓檢察官後續有依據可以起訴。」

他又說，另一方面，法務局這兩天清楚對外說明，市府主動協助傷者提出團體訴訟，現在也在台北地方法院審理當中，相關宣判近期就要宣布，市府也希望法院還給傷者一個公道。

蔣萬安也說，市府一直以來就是主動協助，後續一直關心、沒有停下來，包含給予法律、心理上等各方面的支持。

另方面，媒體追問，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天承諾他的競選補助款，之後會捐用於成立台北的研究院，蔣萬安除了依法之外，會否承諾做其它用途。蔣萬安說：「我想各項做法，我們一定經得起檢驗。」

此外，蔣萬安今天晚上將與國民黨高雄市長參選人柯志恩一起到寧夏夜市拜票，媒體問到，國民黨台中市長參選人江啟臣承認洋流外溢，是否會到台中站台。蔣萬安說，他對江啟臣非常有信心，相信他一定可以贏得勝選，且一直以來就是互相支援合作、打團體戰。

2026九合一選舉 台北市選舉 寶林茶室 蔣萬安 辯論會

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