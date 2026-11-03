吳宗憲遭爆內線交易疑雲 國民黨反嗆林國漳公股事業酬庸、投資對岸爭議

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲遭週刊爆料陷入內線交易疑雲，民進黨宜蘭縣長候選人林國漳要求公開說明。國民黨文傳會主委陳以信今反擊，吳宗憲競辦早已提出五點聲明，股票來源、交易紀錄、財產申報全部攤在陽光下，吳宗憲也明確否認事先知悉私募消息。內線交易講的是證據，不是靠時序編故事就能定罪。

陳以信嗆林國漳，如果有證據就拿出來，別只會跟著媒體隔空喊話。他反問，林國漳過去遭質疑擔任三個公股事業董監事，是否涉及政治酬庸？擔任艾特先進半導體監察人，公司與中國央企的業務往來、股利分紅問題，是否都已交代清楚？以及投資建設公司，是否大賺宜蘭房地產錢？

陳以信表示，林國漳所有澄清都是問A答ㄅㄆㄇ，從來不肯交代清楚，但既然要求別人接受檢驗，自己更應當面接受質疑才對。