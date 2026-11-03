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澎湖選戰搶攻年輕選票 候選人聚焦青年返鄉就業

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
陳振中提出澎湖青年返鄉政見，希望吸引更多澎湖年輕人。圖／陳振中競總提供
陳振中提出澎湖青年返鄉政見，希望吸引更多澎湖年輕人。圖／陳振中競總提供

年底澎湖縣長選情進入激戰倒數，青年政策成為各陣營兵家必爭焦點，國民黨候選人陳振中提出數位遊牧與創業宅，民進黨候選人吳淑瑾則在綠營青年軍跨海助陣下，力求延續綠營執政、擴展在地就業機會，無黨籍候選人葉竹林也提出青年政見，多方搶攻青年選票。

2026九合一選舉

國民黨陳振中陣營針對青年發展提出具體規畫，主打推動「數位遊牧友善島嶼」，計畫將閒置空間改造成「移居創業宅」，同時落實青年返鄉就業與租屋補助，藉此實質降低年輕人的生活門檻，強調建立跨世代共好模式，讓具備數位與品牌行銷專長的新世代青年，成為推動傳統產業轉型的重要推手。

面對藍營的政策攻勢，民進黨則打出組織戰與執政延續牌，民進黨吳淑瑾表示，自己上任後將持續擴展澎湖青年工作機會、提升生活需求，讓離鄉背井的年輕人能回到家鄉落地生根。

民進黨青年部副主任吳奕柔今天更率領青年志工輔選團跨海抵澎湖，與馬公市長黃健忠合體掃街，用實際行動力挺吳淑瑾接棒陳光復的縣政建設。

除了藍綠兩大黨的捉對廝殺外，無黨籍候選人葉竹林也針對青年政見，以「安居、就業、創業、成家」為核心理念，透過社會住宅、租屋與首購補貼及就業媒合等面向，試圖建立完整的人才留鄉機制。

民進黨青年志工輔選團為吳淑瑾助選，希望未來透過政策支持青年。圖／吳淑瑾競總提供
民進黨青年志工輔選團為吳淑瑾助選，希望未來透過政策支持青年。圖／吳淑瑾競總提供

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