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影／陪戴錫欽松山慈祐宮上香祈福 韓國瑜呼籲集中選票全力支持
立法院長韓國瑜下午陪同台北市議會議長戴錫欽前往台北市松山慈祐宮上香祈福，韓國瑜在致詞時表示，戴錫欽議長在議會主持會議公正客觀，而且帥氣的臉蛋非常的有精神，配上市長蔣萬安2個都是大帥哥，台北市民應該是驕傲的。
韓國瑜強調議長要先選上議員，更需要大家用選票來支持，讓戴錫欽能夠高票當選議員，他才能夠選議長，特別拜託松山信義的鄉親，在最關鍵的時刻，大家集中選票全力支持登記第8號的戴錫欽。
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