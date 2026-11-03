對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

台北市長蔣萬安上午出席台北府城隍廟建廟145周年記者會受訪，媒體也問，最新民調連台中也告急了，市長候選人江啟臣也有承認洋流外溢，會下台中站台救火？蔣萬安說，他對江啟臣非常有信心，相信一定可以贏得勝選，而且一直以來都是相互支援、彼此合作，就是打團體戰。

戴錫欽上午指出，根據TVBS的民調，蔣萬安曾贏8%，但10月4日沈伯洋競總成立、車掃，「洋流」不斷滾動，根據他看到相關的一些數據，8%持續在下降，到接近五五波。

但戴錫欽也說 到了10月26日蔣萬安競總成立，造勢活動在敦化國中，慢慢有點止損，大家信心回來。但到31日台北市長辯論之前，他覺得基本上還是在五五波的狀態。

戴錫欽指出，昨天蔣萬安競總主委、台中市長盧秀燕、副市長鄭照新都來台北，跟北市議會黨團，以及民眾黨議會黨團拜會，私底下透露，的確在辯論會前，連台中的民調都受到影響，差距都縮小。

戴錫欽也指出，北市那一波下降的時候，「全國都受影響」，因為洋流不斷發展，但26日蔣萬安競總成立的造勢，台北就先止損，辯論會之後，是全國性直播，大家都看得到，台北也首先止損。

戴錫欽表示，這次選舉，唯一關注就是台北市長選舉，台北市長的外溢效應，不管是過去大家期待的蔣萬安旋風或是現在的洋流外溢，基本上定生死就是台北這一局，到底洋流發展到什麼程度，以及蔣萬安能不能逆轉勝，把本來降到五五波的部分重新拉回自己的局勢，甚至外溢到其他縣市，讓應拿下的縣市拿下來，所以未來這20幾天，非常關鍵。