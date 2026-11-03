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影／陳玉珍端「黃金十年」白皮書 112億統籌款成未來施政後盾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，勾勒「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大施政藍圖。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，勾勒「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大施政藍圖。記者蔡家蓁／攝影

距離九合一選舉僅剩倒數25天，國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，端出涵蓋長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務的九大政策，勾勒「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大施政藍圖。其中，從打造金門第二大同之家、公辦民營坐月子中心，到青年創業基金、臺金客輪及改善師生比等，試圖從民生照顧到產業發展，提出金門未來十年的政策方向。

2026九合一選舉

陳玉珍表示，白皮書彙整她從政25年來服務鄉親的經驗，以及透過地方座談、陳情案件所累積的民意，希望將鄉親長期關切的問題，轉化為有系統、能持續推動的政策。她強調，政策白皮書不能只是選舉口號的集合，更不是一本漂亮的宣傳品，每一項承諾都可能成為未來縣政府必須執行、向鄉親負責的工作，因此寧可花時間反覆整理、討論與修正，也要把政策想清楚、寫明白。

她指出，白皮書有三項基本原則，包括讓鄉親看得懂、政策與中央制度及資源接軌，以及真正來自地方生活需求。尤其金門是離島，醫療、交通、照顧服務及基礎建設成本都不低，政策不能只有理想，更必須找到穩定財源與可執行的途徑。

談到財源，陳玉珍將《財政收支劃分法》修法三讀通過視為重要基礎。她表示，依照116年中央總預算規模推估，金門明年統籌分配稅款可達112億元，即使中央一般性補助款及計畫型補助款可能縮減，金門每年歲入仍可望增加超過50億元，未來將把增加的財政資源用在鄉親身上。

在三大藍圖方面，第一大藍圖「照顧更周全」，以長照、婦幼及醫療為核心，提出興建金門第二大同之家、建置家戶遠端智慧照護系統、設立公辦民營坐月子中心及一站式育兒智慧平台，並規劃臺灣陪病住宿會館、提升在地醫療量能，希望從老人照顧、婦幼支持到就醫需求，建立更完整的照顧網絡。

第二大藍圖「島嶼新發展」，鎖定產業、青年及觀光，除強化金酒經營、發展酒糟牛羊產業鏈，也提出青年創業種子天使基金、青年返鄉實習，並以音樂、運動及夜間觀光開拓旅遊新亮點，吸引青年返鄉、帶動地方產業。

第三大藍圖「金門再優化」，則聚焦交通、教育與智慧公共服務，包括改善臺金交通選擇、協調鄉親專用機位、規劃臺金客輪，以及降低師生比、強化特殊教育與AI素養，並透過智慧治理提升行政效率。

值得一提的是，政策發表會播放的影片也融入金門青年創作元素，配樂旋律來自一名金門高中學生的原創作品，該生國中畢業後赴台就讀華岡藝校，所屬樂團近期在全國高中校際盃樂團大賽獲金獎，年底還將赴日本參與國際音樂交流。經學生及家長同意後，製作團隊透過AI協助編曲，將創作運用於政策影片，展現對金門青年多元發展的支持。

陳玉珍表示，白皮書已製作成線上閱讀網站，民眾不必下載文件，透過手機或電腦即可瀏覽完整內容。她希望透過三大藍圖、九大政策，朝「健康尊嚴、在地繁榮、世代安心」的願景邁進。完整內容可至https://bit.ly/kinmenaction2026查詢。

距離九合一選舉僅剩倒數25天，國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，端出涵蓋長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務的九大政策。記者蔡家蓁／攝影
距離九合一選舉僅剩倒數25天，國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，端出涵蓋長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務的九大政策。記者蔡家蓁／攝影

國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，端出涵蓋長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務的九大政策，勾勒「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大施政藍圖。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣長候選人陳玉珍今日發表《黃金十年・行動金門》政策白皮書，端出涵蓋長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務的九大政策，勾勒「照顧更周全、島嶼新發展、金門再優化」三大施政藍圖。記者蔡家蓁／攝影

陳玉珍 長照 2026九合一選舉 金門縣選舉

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