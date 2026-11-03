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蕭美琴騎YouBike進基隆 童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供
蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長候選人童子瑋今邀副總統蕭美琴到基隆一同騎乘YouBike，兩人從新北市汐止沿著基隆河岸自行車道，穿越五堵鐵路隧道進入基隆，實際體驗北北基自行車路網。童子瑋表示，基隆長期缺乏共享單車系統，未來若當選市長，將積極推動YouBike引進基隆，讓市民享有更多元、便利的交通選擇。

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童子瑋表示，基隆過去因道路狹窄、地形限制等因素，始終未能引進YouBike，基隆與雙北本來就是緊密相連的生活圈，從五堵沿著基隆河岸騎乘，不僅能欣賞美麗的河岸風景，更能看見基隆發展綠色運輸與休閒觀光的潛力。未來若當選市長，將積極克服八堵橋自行車道斷點，讓路網持續向暖暖、四腳亭及瑞芳延伸。

童子瑋提出未來將推動「兩河兩海」自行車路線，包括西岸「從基隆車站至外木山」、東岸「從八斗子車站延伸正濱漁港與瑞芳」，「田寮河環市區」，以及「基隆河景」路線串聯基隆延伸新北的城市景觀。他強調，自行車不只是觀光休閒工具，更應融入市民日常生活。基隆許多民眾習慣騎機車短程移動，若能在交通轉運節點導入共享單車，讓市民買菜、通勤、轉乘都有更多選擇，不僅能減少私人運具使用，也有助於改善市區壅塞及停車問題。

蕭美琴表示，今天從新北跨越縣市界線騎進基隆，YouBike不僅是低碳交通選項，也有助於改善部分市區交通壅塞問題。童子瑋對基隆有許多願景與想法，也具備推動政策及爭取資源的實務經驗。

童子瑋說，過去中央投入1.8億元推動汐止至基隆河岸自行車道串聯，讓北北基朝向一小時親水休閒生活圈邁進，但基隆端仍有許多需要改善的地方。他認為，基隆不應只是雙北車友騎乘路線的折返點，而應成為值得停留、探索的目的地。未來將積極爭取中央支持，整合北北基自行車路網、觀光資源與共享運具系統。

基隆400特展「潮起潮湧 潮未來」上午在七堵火車站開幕，蕭美琴與童子瑋也都出席。童子瑋表示，今年適逢西班牙人登上和平島400周年，基隆400不應只是歷史上的一個數字，更是重新認識城市、找回自信與光榮的契機，期盼透過民間力量與文化傳承，攜手迎向下一個400年。

蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供
蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供

蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供
蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供

蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供
蕭美琴騎YouBike進基隆，童子瑋：推動共享單車串聯北北基自行車路網。圖／童子瑋競辦提供

基隆400特展「潮起潮湧 潮未來」上午在七堵火車站開幕，蕭美琴與童子瑋都出席。記者游明煌／攝影
基隆400特展「潮起潮湧 潮未來」上午在七堵火車站開幕，蕭美琴與童子瑋都出席。記者游明煌／攝影

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