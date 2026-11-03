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陳冠宇做短片批竹北公所人事 點名鄭朝方「把職缺當政治籌碼」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
無黨籍新竹縣竹北市民代表候選人陳冠宇今開砲，批民進黨新竹縣長候選人鄭朝方把公共職缺當「人力派遣公司」。圖／取自陳冠宇臉書
無黨籍新竹縣竹北市民代表候選人陳冠宇今開砲，批民進黨新竹縣長候選人鄭朝方把公共職缺當「人力派遣公司」。圖／取自陳冠宇臉書

無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇今開砲，批民進黨新竹縣長候選人鄭朝方把公共職缺當「人力派遣公司」，並點名縣議員候選人范格菱家族多人進竹北市公所。公所回應，所有人員聘用均依相關法令及正式程序辦理；鄭團隊暫無回應，范格菱則仍在討論相關回應。

2026九合一選舉

曾任綠黨召集人、民進黨立院黨團幕僚的陳冠宇，日前聲援竹北市公所前機要秘書張益豪指控遭鄭朝方胞兄霸凌、家族干政等，今再把矛頭轉向竹北市公所人事，稱鄭朝方若當選，家族及裙帶恐進駐縣府，並點名其父鄭永金、胞兄鄭朝瀚及范格菱一家。

「一人當選，全家領公帑」，陳冠宇指出，范格菱擔任竹北市民代表後，范父進入竹北市公所擔任「市長助理」，范妹也進入公所社會課擔任承辦人員，質疑鄭朝方在人事任用上公私不分，對利益迴避「視若無物」。

他更以「竹北就業奇蹟」反諷，稱一般民眾為了公職可能寒窗苦讀多年，求職者也得投遞大量履歷，但有人只要「跟對人」，全家就能進公所上班；范妹目前還一邊在公所任職，一邊投入鹿場里里長選舉，讓他質疑對其他憑實力求職的市民是否公平。

陳冠宇並提到，自己過去擔任竹北市民代表時，曾有人開價30萬元，希望他協助安排清潔隊員工作，他當場拒絕，因為公部門職缺應依專業及制度任用，不能因政治關係排擠其他民眾機會。

他批評，鄭朝方口口聲聲說要帶來新政治，卻疑似把公共職缺當作拉攏地方勢力、私相授受的政治籌碼，直指竹北市公所不是特定市長的「人力派遣公司」，更不是特定家族的「就業輔導中心」；若談美學、歌唱或芳香，他認同鄭朝方有藝術才華，但政治工作不能只有「裝可愛」，面對質疑更不該只有逃避與不回應。

對此竹北市公所回應，所有人員聘用均依相關法令及正式程序辦理。另外，經查范父從未有在公所任職或領受薪資的紀錄。

無黨籍新竹縣竹北市民代表候選人陳冠宇今開砲，批民進黨新竹縣長候選人鄭朝方把公共職缺當「人力派遣公司」。圖／取自陳冠宇臉書
無黨籍新竹縣竹北市民代表候選人陳冠宇今開砲，批民進黨新竹縣長候選人鄭朝方把公共職缺當「人力派遣公司」。圖／取自陳冠宇臉書

鄭朝方 陳冠宇 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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