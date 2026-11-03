快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

全民運動館啟用前王美惠邀李洋視察 嘉市府批「來無張遲去無相辭」

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
下周即將啟用試營運的嘉義市西區全民運動館。圖／嘉市府提供
下周即將啟用試營運的嘉義市西區全民運動館。圖／嘉市府提供

嘉市長選戰升溫，市長黃敏惠力挺藍白合候選人張啓楷接棒，民進黨市長候選人、立委王美惠積極爭取中央資源。運動部長李洋上午應王美惠邀請，前往嘉市西區全民運動館及KANO棒球場視察，爭取球場設備升級經費。不過，李洋離開後，市政府發布聲明，批評中央首長未循正式行政程序知會地方政府，再一次「來無張遲、去無相辭」，雙方隔空交鋒，讓原本的運動建設考察增添政治攻防。

2026九合一選舉

王美惠邀請李洋前往下周即將試營運的西區全民運動館，了解場館啟用前的整備情形，隨後轉往市立KANO棒球場會勘，爭取改善球場設備。李洋肯定全民運動館的設施規劃，也對KANO棒球場設備升級需求表達支持。

王美惠表示，西區全民運動館是她上任後積極爭取的重要建設，總經費6.1億元，中央補助2億元、市府自籌4.1億元，透過中央與地方合作，補足西區運動設施不足，讓市民有更完善的運動空間。參訪過程中，李洋對各項運動器材相當熟悉，還親自介紹器材特色與功能。他表示，現場設施相當完善，期待未來有更多市民走進運動館，培養規律運動習慣，讓運動融入日常生活。

隨後，王美惠與李洋前往KANO棒球場會勘。王美惠指出，嘉義是棒球原鄉，KANO棒球場是地方重要運動場地，基礎設施應持續提升。運動部今年8月已補助800萬元改善照明設備，此次再爭取LED彩色大型螢幕等設備升級，經費約2300萬元，李洋也表達支持。

不過，李洋離開後，市政府隨即發布聲明表示，此行並未透過正式行政程序知會地方政府，又一次「來無張遲，去無相辭」（形容來去匆匆、事先不打招呼、不請自來或不辭而別，像個不速之客） ，市府雖感遺憾，為維護市民福祉，仍立即指派參議郭添財前往現場，向李洋簡報工程進度，並當面爭取中央經費。

市府指出，西區全民運動館總經費6.1億元，運動部補助2億元、市府自籌4.1億元；市立棒球場高空探照燈汰換計畫總經費3800萬元，中央補助800萬元、市府自籌3000萬元，地方負擔比率遠高於中央。中央首長到地方視察，應建立事前行政橫向通報機制，讓第一線工程單位提供完整資訊，也是對地方政府及基層同仁的基本尊重。

市府說，郭添財在場除代表市長黃敏惠遞交5日西區全民運動館竣工典禮邀請函，也主動提出兩項建設經費需求，包括爭取1.9億元新建西區羽球、桌球館，以及爭取2900萬元升級KANO棒球場LED大型高畫質看板，合計2.19億元。

市府強調，地方建設成果屬於全體市民，並非民意代表個人政治政績秀，盼運動部聽取地方實際需求後，盡速核定補助經費，未來也將秉持行政中立，持續推動運動建設。這場原本聚焦全民運動館啟用及棒球場設備改善的考察，因市府事後發聲明批評中央未事先知會，讓中央、地方在運動建設合作之外，也意外成為市長選戰的另一波攻防焦點。

王美惠 李洋 KANO 2026九合一選舉 嘉義市選舉 選戰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西區全民運動館下周啟用王美惠邀李洋考察　KANO球場爭取補助升級設備

台日交流峰會名古屋登場 日議員為李洋遭失禮對待致歉

斥資千萬「補齊缺口」 桃市老街溪航心橋上游步道明年2月動工

告別老舊淤積 新竹雙漁港動用數億元 碼頭、清淤、岸電全面升級

相關新聞

對抗「洋流」台中市曾告急？北市黨部主委證實但強調「已止損回穩」

國民黨持續對抗「洋流」，北市黨部主委、議長戴錫欽上午受媒體人黃光芹「中午來開匯」節目專訪指出，洋流造勢，北市一度掉到變成「五五波」，且連台中的民調都受到影響，差距縮小，但辯論之後，台北、台中止損、稍微回穩。

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

外媒評價蘇巧慧最大爭議「無利益迴避」 李競辦：神隱2天不敢面對

國際媒體BBC報導指，民進黨新北市長候選人蘇巧慧的最大爭議，在蘇貞昌任行政院長期間蘇巧慧妹妹公司團隊取得政府補助與投資，被質疑無視利益迴避。李四川競選辦公室發言人陳欣怡批評，報導遭披露蘇巧慧神隱整整2天不敢面對質疑，僅透過辦公室稱「依法應填報表格均依照規定辦理」。既然蘇巧慧敢自稱有依法填報，表格在哪裡？為何不敢拿出來？對於有無依法揭露身分關係的核心問題，蘇巧慧躲2天卻仍是問A答Z，有問避答。

最新民調出爐！何欣純領先10.7個百分點 江啟臣：最準民調是市民投票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

花蓮縣衛生局長傳拒輔選遭拔官 新任副縣長否認：只是閒聊

距離年底選舉不到一個月，花蓮縣政府今天罕見布達6名一級主管，其中衛生局長朱家祥突然遭拔官，傳出是因拒絕府內高層要求動員支持縣長候選人游淑貞而辭職。被點名的新任副縣長饒忠否認，表示只是閒聊時，各自表達支持的對象，可能是朱誤認要求他支持特定人選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。