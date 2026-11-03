全民運動館啟用前王美惠邀李洋視察 嘉市府批「來無張遲去無相辭」

嘉市長選戰升溫，市長黃敏惠力挺藍白合候選人張啓楷接棒，民進黨市長候選人、立委王美惠積極爭取中央資源。運動部長李洋上午應王美惠邀請，前往嘉市西區全民運動館及KANO棒球場視察，爭取球場設備升級經費。不過，李洋離開後，市政府發布聲明，批評中央首長未循正式行政程序知會地方政府，再一次「來無張遲、去無相辭」，雙方隔空交鋒，讓原本的運動建設考察增添政治攻防。

王美惠邀請李洋前往下周即將試營運的西區全民運動館，了解場館啟用前的整備情形，隨後轉往市立KANO棒球場會勘，爭取改善球場設備。李洋肯定全民運動館的設施規劃，也對KANO棒球場設備升級需求表達支持。

王美惠表示，西區全民運動館是她上任後積極爭取的重要建設，總經費6.1億元，中央補助2億元、市府自籌4.1億元，透過中央與地方合作，補足西區運動設施不足，讓市民有更完善的運動空間。參訪過程中，李洋對各項運動器材相當熟悉，還親自介紹器材特色與功能。他表示，現場設施相當完善，期待未來有更多市民走進運動館，培養規律運動習慣，讓運動融入日常生活。

隨後，王美惠與李洋前往KANO棒球場會勘。王美惠指出，嘉義是棒球原鄉，KANO棒球場是地方重要運動場地，基礎設施應持續提升。運動部今年8月已補助800萬元改善照明設備，此次再爭取LED彩色大型螢幕等設備升級，經費約2300萬元，李洋也表達支持。

不過，李洋離開後，市政府隨即發布聲明表示，此行並未透過正式行政程序知會地方政府，又一次「來無張遲，去無相辭」（形容來去匆匆、事先不打招呼、不請自來或不辭而別，像個不速之客） ，市府雖感遺憾，為維護市民福祉，仍立即指派參議郭添財前往現場，向李洋簡報工程進度，並當面爭取中央經費。

市府指出，西區全民運動館總經費6.1億元，運動部補助2億元、市府自籌4.1億元；市立棒球場高空探照燈汰換計畫總經費3800萬元，中央補助800萬元、市府自籌3000萬元，地方負擔比率遠高於中央。中央首長到地方視察，應建立事前行政橫向通報機制，讓第一線工程單位提供完整資訊，也是對地方政府及基層同仁的基本尊重。

市府說，郭添財在場除代表市長黃敏惠遞交5日西區全民運動館竣工典禮邀請函，也主動提出兩項建設經費需求，包括爭取1.9億元新建西區羽球、桌球館，以及爭取2900萬元升級KANO棒球場LED大型高畫質看板，合計2.19億元。

市府強調，地方建設成果屬於全體市民，並非民意代表個人政治政績秀，盼運動部聽取地方實際需求後，盡速核定補助經費，未來也將秉持行政中立，持續推動運動建設。這場原本聚焦全民運動館啟用及棒球場設備改善的考察，因市府事後發聲明批評中央未事先知會，讓中央、地方在運動建設合作之外，也意外成為市長選戰的另一波攻防焦點。