柯志恩：高雄是夢想海港 盼打造3代共好

中國國民黨高雄市長參選人柯志恩今天表示，她是屏東囡仔，高雄是她的「夢想海港」，期盼高雄未來能做到3代共好，各世代都能在這城市活出最好階段。

她說，期盼高雄未來能讓長者優雅生活；年輕人有發展舞台，家庭生得起、養得起；孩子具國際競爭力。

柯志恩在電台節目化身路況播報員及DJ，為聽眾推薦歌曲，包括歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）的PERFECT、樂團芒果醬的「我不想工作aka我會中樂透」及歌手江蕙「家後」等。

柯志恩表示，她最喜歡PERFECT，而芒果醬與她過去擔任學務長的淡江大學有淵源，「家後」是她身為妻子與母親心情。

她笑說，過去兼顧上班與送孩子上學，孩子總是最早到校，也曾幫忙接送同事小孩，1輛車4個人每逢上午7、8時交通尖峰時段，更能體會通勤壓力。

柯志恩表示，許多政策構想與她過去生命經驗息息相關，很多家庭照顧孩子與長者，還要兼顧工作，提出全國首創「喘息券」政策，每年提供48小時喘息服務，特殊家庭有需求可增加到60小時。

交通壅塞問題，柯志恩說，短期可透過車輛分流改善，並運用人工智慧（AI）攝影機分析整體路網車流數據，適時調整匝道及平面道路號誌，提升道路運作效率。如果當選，將加速並擴大建置智慧化號誌控制系統。

柯志恩表示，交通問題需短中長期整體規劃，長遠應思考國道1號路竹區到前鎮區能否規劃雙層高架道路系統，高雄也需要完整環城快速道路網，才能有效解決市區平面道路尖峰壅塞情形。