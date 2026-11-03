聽新聞
0:00 / 0:00
陳玉珍提10年金門施政白皮書 重視對接中央政策資源
國民黨金門縣長參選人陳玉珍今天發表政策白皮書，陳玉珍表示，白皮書重視與中央包括長照、智慧政策及離島建設實施方案對接，盼為離島特殊需求找到可推動方向。
陳玉珍今天發表「黃金十年・行動金門」政策白皮書，提出長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務等九個政策領域。
陳玉珍會中表示，白皮書用很通俗方式撰寫，不是口號式的集合，民眾可上其臉書（Facebook）等社群點擊連結線上翻閱政策白皮書；她也說，政策必須能與中央政策、制度及資源，因此白皮書有許多政策與中央對接，包括長照、智慧城市等，希望為離島特殊需求找到可推動方向。
陳玉珍指出，從其過去上萬件選民服務案件中，能夠知道民眾反映問題，因此這些政策很貼近民眾，今天舉辦政策白皮書發表會，「也是跟鄉親報告，我事實上是準備好的」。
陳玉珍也透過新聞稿表示，白皮書有三大藍圖，第一大藍圖「照顧更周全」，提出公辦民營坐月子中心、台灣陪病住宿會館及提升在地醫療量能等構想；第二大藍圖「島嶼新發展」，提出強化金酒經營、發展酒糟牛羊產業鏈、青年創業種子天使基金及音樂、運動與夜間觀光等方向。
陳玉珍指出，第三大藍圖「金門再優化」，包括改善台金交通選擇、協調鄉親專用機位、規劃台金客輪、降低師生比、強化特殊教育與AI素養，以及提升智慧治理和公共服務效率等方向。
金門縣長今年7人角逐，除陳玉珍外，分別有無黨籍參選人李文良、張國威、梁文韜、黃世團、洪和成、張火木。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。