陳玉珍提10年金門施政白皮書 重視對接中央政策資源

國民黨金門縣長參選人陳玉珍今天發表政策白皮書，陳玉珍表示，白皮書重視與中央包括長照、智慧政策及離島建設實施方案對接，盼為離島特殊需求找到可推動方向。

陳玉珍今天發表「黃金十年・行動金門」政策白皮書，提出長照、婦幼、醫療、產經、青年、觀光、交通、教育及智慧公共服務等九個政策領域。

陳玉珍會中表示，白皮書用很通俗方式撰寫，不是口號式的集合，民眾可上其臉書（Facebook）等社群點擊連結線上翻閱政策白皮書；她也說，政策必須能與中央政策、制度及資源，因此白皮書有許多政策與中央對接，包括長照、智慧城市等，希望為離島特殊需求找到可推動方向。

陳玉珍指出，從其過去上萬件選民服務案件中，能夠知道民眾反映問題，因此這些政策很貼近民眾，今天舉辦政策白皮書發表會，「也是跟鄉親報告，我事實上是準備好的」。

陳玉珍也透過新聞稿表示，白皮書有三大藍圖，第一大藍圖「照顧更周全」，提出公辦民營坐月子中心、台灣陪病住宿會館及提升在地醫療量能等構想；第二大藍圖「島嶼新發展」，提出強化金酒經營、發展酒糟牛羊產業鏈、青年創業種子天使基金及音樂、運動與夜間觀光等方向。

陳玉珍指出，第三大藍圖「金門再優化」，包括改善台金交通選擇、協調鄉親專用機位、規劃台金客輪、降低師生比、強化特殊教育與AI素養，以及提升智慧治理和公共服務效率等方向。

金門縣長今年7人角逐，除陳玉珍外，分別有無黨籍參選人李文良、張國威、梁文韜、黃世團、洪和成、張火木。