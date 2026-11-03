莊競程提3大新住民政策 參與市府決策、1999多語服務、設立創業陪跑團

民進黨新竹市長候選人莊競程今提出3大新住民政策，包括提高新住民參與市政決策比例、升級1999多語通譯服務，以及成立新住民創業陪跑團。其中，新住民照顧輔導委員會將增加至6名新住民團體及專家學者代表，其中3人需具備新住民身分，市府更須在30天內正式回覆委員建議，讓新住民從政策服務的對象，成為真正參與市政決策的夥伴。

莊競程今早與民進黨桃園市長候選人黃世杰、苗栗縣長候選人陳品安共同召開「新住民有力量：桃竹苗新住民政見記者會」。

來自越南，嫁來台灣21年的新住民代表何香蓮，一早也特地從新竹北上出席記者會，並親自送給莊競程一對手繪竹筒，祝福他選情節節高升，何香蓮也當場教導莊競程「幸福」的越南語，兩人互動溫馨熱絡。

莊競程說，竹市目前有超過1萬1000名新住民，在此生活、工作、成家、落地生根，是城市發展的重要力量，但新竹市政府的「新住民照顧輔導委員會」組成，仍以副局處長為主，新住民實際參與決策的比例不足。

莊競程承諾，未來除提高新住民代表比例，也將公開委員會的會議紀錄及政策執行進度，建立30天內正式回覆委員建議的機制，讓新住民的意見真正進入市府決策。

此外，莊競程指出，語言障礙是許多新住民使用公共服務時面臨的困難，未來將升級1999市民服務專線，建立三方通話多語通譯服務，優先提供越南語、印尼語，並整合市府既有通譯資源，導入AI即時翻譯輔助。

莊競程說，尤其是涉及醫療、家暴及法律權益等重要事項，必須由專業真人通譯協助，確保新住民在辦理戶政、申請社福或尋求法律協助時，都能獲得適當服務。

莊競程表示，除了保障基本權益，也要協助新住民發揮專長、實現創業夢想。許多新住民擁有料理、手藝及跨文化優勢，卻可能因不熟悉商業登記、食品安全、稅務及品牌行銷等程序，面臨創業門檻。因此，未來將成立「新住民創業陪跑團」設置單一服務窗口，整合創業諮詢、法規輔導及市場行銷等資源。

莊競程指出，「新住民創業陪跑團」每年至少提供50組創業諮詢，其中20組將獲得6至12個月的深度陪跑服務，並結合新竹在地企業、商圈及大學資源，協助新住民建立品牌、拓展市場，不只幫助新住民找到工作，更要支持有創業想法的人建立自己的事業。