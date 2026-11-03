快訊

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

莊競程提3大新住民政策 參與市府決策、1999多語服務、設立創業陪跑團

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市長候選人莊競程（右三）今提出3大新住民政策，包括提高新住民參與市政決策比例、升級1999多語通譯服務，以及成立新住民創業陪跑團。圖／莊競程競辦提供
民進黨新竹市長候選人莊競程（右三）今提出3大新住民政策，包括提高新住民參與市政決策比例、升級1999多語通譯服務，以及成立新住民創業陪跑團。圖／莊競程競辦提供

民進黨新竹市長候選人莊競程今提出3大新住民政策，包括提高新住民參與市政決策比例、升級1999多語通譯服務，以及成立新住民創業陪跑團。其中，新住民照顧輔導委員會將增加至6名新住民團體及專家學者代表，其中3人需具備新住民身分，市府更須在30天內正式回覆委員建議，讓新住民從政策服務的對象，成為真正參與市政決策的夥伴。

2026九合一選舉

莊競程今早與民進黨桃園市長候選人黃世杰、苗栗縣長候選人陳品安共同召開「新住民有力量：桃竹苗新住民政見記者會」。

來自越南，嫁來台灣21年的新住民代表何香蓮，一早也特地從新竹北上出席記者會，並親自送給莊競程一對手繪竹筒，祝福他選情節節高升，何香蓮也當場教導莊競程「幸福」的越南語，兩人互動溫馨熱絡。

莊競程說，竹市目前有超過1萬1000名新住民，在此生活、工作、成家、落地生根，是城市發展的重要力量，但新竹市政府的「新住民照顧輔導委員會」組成，仍以副局處長為主，新住民實際參與決策的比例不足。

莊競程承諾，未來除提高新住民代表比例，也將公開委員會的會議紀錄及政策執行進度，建立30天內正式回覆委員建議的機制，讓新住民的意見真正進入市府決策。

此外，莊競程指出，語言障礙是許多新住民使用公共服務時面臨的困難，未來將升級1999市民服務專線，建立三方通話多語通譯服務，優先提供越南語、印尼語，並整合市府既有通譯資源，導入AI即時翻譯輔助。

莊競程說，尤其是涉及醫療、家暴及法律權益等重要事項，必須由專業真人通譯協助，確保新住民在辦理戶政、申請社福或尋求法律協助時，都能獲得適當服務。

莊競程表示，除了保障基本權益，也要協助新住民發揮專長、實現創業夢想。許多新住民擁有料理、手藝及跨文化優勢，卻可能因不熟悉商業登記、食品安全、稅務及品牌行銷等程序，面臨創業門檻。因此，未來將成立「新住民創業陪跑團」設置單一服務窗口，整合創業諮詢、法規輔導及市場行銷等資源。

莊競程指出，「新住民創業陪跑團」每年至少提供50組創業諮詢，其中20組將獲得6至12個月的深度陪跑服務，並結合新竹在地企業、商圈及大學資源，協助新住民建立品牌、拓展市場，不只幫助新住民找到工作，更要支持有創業想法的人建立自己的事業。

莊競程 2026九合一選舉 新竹市選舉 新住民

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

民進黨苗栗縣長候選人提新住民政見 陳品安：將以3大主軸打造共融苗栗

就業共好菁業同行，「臺北市菁業獎」表揚50家友善企業

新竹攻防…綠喊輕軌4年3線 高虹安轟騙票

頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

相關新聞

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

店家發洋流小物遭檢舉、里長關心被出征 藍議員籲沈伯洋約束支持者

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」旋風，飄帶相當搶手，不過大安區成功國宅昨晚有店家發放競選小物吸引支持者排隊，當地里長石忠勝到場提醒卻遭綠營側翼出征。國民黨議員楊植斗還原事發稱，該社區藍綠從未辦競選活動，「為什麼洋流一來，就要打破？」且里長是接獲檢舉前往關心，呼籲沈約束其支持者。

陳水扁揮毫春聯贈陳亭妃 稱10多年就勸進選台南市長

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁以神秘嘉賓現身，更致贈自己揮毫的春聯預祝高票當選，他透露，10多年前就勸進陳參選台南市長，更意有所指當前民進黨內「團結」重要性。

朱家祥遭拔官風波延燒 游淑貞競辦：人事調動不知情、恪守行政中立

花蓮縣長選舉倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因拒絕動員衛生局同仁支持縣長候選人游淑貞而遭辭退，游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

最新民調出爐！何欣純領先10.7個百分點 江啟臣：最準民調是市民投票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。