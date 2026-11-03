抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

蔣也提到，接下來關鍵20幾天，他也會走進鄰里巷弄，不管到夜市、市場、也到公園懇請拜託，很多反映市政想法的也都會聆聽，包括優化交通、居住、長輩照顧等各項政策，重點是走入巷弄基層地方，這對剩下20幾天還是很重要。

至於夫人牌最後會不會加入車掃？蔣萬安說，後期都會安排，過去的選舉最後階段太太都會出來幫忙，這次剩下最後一個月，太太也當他分身，感謝太太很辛苦，因還有二寶、三寶要照顧，但他行程排滿，太太願意幫忙分攤相當感謝。

沈春華也問蔣，今年年底的選戰氛圍，不僅是蔣萬安個人問題，也有黨氣勢的問題？過去多分民調都指國民黨過去幾年好感度下降？黨中央路線及政治主張對蔣是助力？還是壓力？蔣坦言，這次確實選舉氛圍「我們是逆風」，在整個大環境下非常非常不容易，不過市民關心的政策，接下來要推動什麼照顧市民？才是市民最關心的。

接下來造勢是否邀請主席鄭麗文助講同台？蔣萬安說，競選總部成立就有邀請鄭主席，接下來都會有安排。對他來說，身為市長，不分黨派，不論之前有沒有投票給他的所有市民，都是他要照顧的，市政推動不分顏色。

蔣萬安今天也再度呼籲支持者「大家不要害怕站出來」，沈春華反問「是大家希望你不要害怕！」蔣強調「我有信心。」蔣說，不要因為這樣的選舉氛圍影響，讓所有支持者滿懷熱情，讓接下來台北市未來發展持續往正向、陽光的城市發展。

對於對手沈伯洋的「洋流」造勢，蔣也表示，沈伯洋的大車掃的確喚起他們支持者的熱情、人潮很多、氣勢有上來，讓這場選戰打起來很激烈，不過這攸關未來台北市長遠的發展、進步的推進，他也感受到這段期間，他支持者也非常熱情，很多民眾會將愛心貼紙貼在他身上、甚至額頭上，讓他非常感動，大家想要安心、安定，給他許多支持，也讓他感覺溫暖，而且更有力量。