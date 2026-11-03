快訊

日本新退稅制度前還有「大魔王關卡」！1招解除不能買東西＋退稅危機

回響／發展AI產業非棄土場 謝國樑：台肥一廠應和未來四接相輔相成

新台幣續貶引發賣壓潮 台積收跌35元拉低台股下挫1,612點

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨苗栗縣長候選人提新住民政見 陳品安：將以3大主軸打造共融苗栗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨苗栗縣長候選人陳品安（左）今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長候選人陳品安（左）今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。陳品安表示，她也是從外地到苗栗落地生根的新苗栗人，能體會初到陌生環境、重新熟悉生活的心情，將以「生活照顧、教育培力、平權就業」三大主軸，全面完善支持體系，打造多元共融的友善苗栗。

2026九合一選舉

陳品安今天出席「新住民有力量」記者會，由民進黨秘書長徐國勇領軍與桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程共同提出新住民政策。陳品安表示，擔任苗栗縣議員期間曾協助新住民處理法律諮詢及相關案件，更能理解他們在語言、文化及生活適應上可能面臨的困難。

她指出，在生活照顧方面，苗栗有一萬六千多名新住民，目前縣府的新住民業務由原住民族事務處族群發展科承辦，但僅一名科員負責，人力有限。她主張成立「新住民發展中心」，配置專責人力，整合縣府各局處資源，提供居留諮詢、社福、教育及就業的一站式服務。縣府也應逐步增設社區服務據點，優先補足苑裡、通霄等地的服務缺口，搭配巡迴服務，減少往返奔波。

教育培力方面，陳品安提出整合獎助學金資源，針對就學中的新二代提供多元獎助學金及學雜費減免支持，減輕家庭教育負擔；同時也要增設「新住民模範母親」，在母親節等重要節日公開表彰願意在台灣生養、培育下一代的新住民女性，感謝她們對家庭與地方的付出。

平權就業方面，將提供多語法律諮詢及急難扶助，保障婚姻家庭、居留、勞動與人身安全權益，並結合在地產業推動職業訓練、證照輔導、托育及創業支持，讓新住民安心生活、發揮專長，成為苗栗持續發展的重要力量。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨苗栗縣長候選人陳品安（左二）今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長候選人陳品安（左二）今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供

陳品安 苗栗 苗栗縣 2026九合一選舉 苗栗縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

徐國勇率5專業候選人亮相 曾聖凱憑建築專業接棒竹北

頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

就業共好菁業同行，「臺北市菁業獎」表揚50家友善企業

屏東原住民族共融館啟用 都市族人生活交流新據點

相關新聞

抗洋流拚連任...蔣萬安坦言「我們是逆風」最後關鍵戰術曝

年底選戰倒數25天，台北市長蔣萬安接受沈春華「發生沈麼事」網路節目專訪今播出，接下來選戰倒數戰術？蔣說，第一很重要，是希望支持者清楚了解台北市四年政績；第二，會更多元方式將民眾有感；更重要是對接下來四年擘畫願景，包括都更、交通等清楚跟市民報告。

店家發洋流小物遭檢舉、里長關心被出征 藍議員籲沈伯洋約束支持者

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」旋風，飄帶相當搶手，不過大安區成功國宅昨晚有店家發放競選小物吸引支持者排隊，當地里長石忠勝到場提醒卻遭綠營側翼出征。國民黨議員楊植斗還原事發稱，該社區藍綠從未辦競選活動，「為什麼洋流一來，就要打破？」且里長是接獲檢舉前往關心，呼籲沈約束其支持者。

陳水扁揮毫春聯贈陳亭妃 稱10多年就勸進選台南市長

民進黨台南市長候選人陳亭妃今啟動37區鐵馬拜會行程，前總統陳水扁以神秘嘉賓現身，更致贈自己揮毫的春聯預祝高票當選，他透露，10多年前就勸進陳參選台南市長，更意有所指當前民進黨內「團結」重要性。

朱家祥遭拔官風波延燒 游淑貞競辦：人事調動不知情、恪守行政中立

花蓮縣長選舉倒數不到1個月，花蓮縣衛生局長朱家祥傳出因拒絕動員衛生局同仁支持縣長候選人游淑貞而遭辭退，游淑貞競選辦公室今天發布三點聲明，強調團隊依法行政、恪守行政中立，對縣府人事無權干涉也不知情，呼籲各界回歸實質政策討論，拒絕選前政治操作。

最新民調出爐！何欣純領先10.7個百分點 江啟臣：最準民調是市民投票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

輝達進駐北市扯政治卡關？游淑慧搬契約打臉 痛批「白白布抹到黑」

輝達台灣總部落腳台北北士科，台北市長蔣萬安積極促成招商案，近期卻遭爆料指控，北市府因政治考量、選舉目的，不同意新光人壽（新壽）直接將地上權移轉給輝達，導致簽約延宕。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文反擊，直指相關問題去年早已在議會公開討論，市府依法依約把關，竟被重新包裝成政治干預，痛批這根本是「白白布抹到黑」，選舉手法相當低劣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。