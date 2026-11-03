民進黨苗栗縣長候選人提新住民政見 陳品安：將以3大主軸打造共融苗栗

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。陳品安表示，她也是從外地到苗栗落地生根的新苗栗人，能體會初到陌生環境、重新熟悉生活的心情，將以「生活照顧、教育培力、平權就業」三大主軸，全面完善支持體系，打造多元共融的友善苗栗。

陳品安今天出席「新住民有力量」記者會，由民進黨秘書長徐國勇領軍與桃園市長候選人黃世杰、新竹市長候選人莊競程共同提出新住民政策。陳品安表示，擔任苗栗縣議員期間曾協助新住民處理法律諮詢及相關案件，更能理解他們在語言、文化及生活適應上可能面臨的困難。

她指出，在生活照顧方面，苗栗有一萬六千多名新住民，目前縣府的新住民業務由原住民族事務處族群發展科承辦，但僅一名科員負責，人力有限。她主張成立「新住民發展中心」，配置專責人力，整合縣府各局處資源，提供居留諮詢、社福、教育及就業的一站式服務。縣府也應逐步增設社區服務據點，優先補足苑裡、通霄等地的服務缺口，搭配巡迴服務，減少往返奔波。

教育培力方面，陳品安提出整合獎助學金資源，針對就學中的新二代提供多元獎助學金及學雜費減免支持，減輕家庭教育負擔；同時也要增設「新住民模範母親」，在母親節等重要節日公開表彰願意在台灣生養、培育下一代的新住民女性，感謝她們對家庭與地方的付出。

平權就業方面，將提供多語法律諮詢及急難扶助，保障婚姻家庭、居留、勞動與人身安全權益，並結合在地產業推動職業訓練、證照輔導、托育及創業支持，讓新住民安心生活、發揮專長，成為苗栗持續發展的重要力量。

民進黨苗栗縣長候選人陳品安今天出席民進黨召開的「新住民有力量」桃竹苗新住民政見記者會。圖／陳品安競選團隊提供