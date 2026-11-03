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【即時短評】台中最新民調政黨認同綠贏藍 洋流吹動中間選民暗藏玄機

聯合報／ 記者陳秋雲
台中市長最新民調出爐，政黨認同比例看玄機。圖左為國民黨台中市長候選人江啟臣；右為民進黨台中市長候選人何欣純。聯合報系照片
台中市長最新民調出爐，政黨認同比例看玄機。圖左為國民黨台中市長候選人江啟臣；右為民進黨台中市長候選人何欣純。聯合報系照片

台中市長選戰進入關鍵階段，藍綠陣營都在爭取中間選民，但最新民調呈現的政黨認同結構，卻出現值得關注的落差。信民協會今天公布最新調查，民進黨認同者占34.4%，國民黨19.6%，相差14.8個百分點；若以泛藍、泛綠計算，泛綠占37.5%，泛藍22.5%，差距達15個百分點。這與過去部分民調呈現的藍綠結構大不同。

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回顧過去調查，TVBS於2024年12月至2025年1月進行的台中政黨傾向調查，國民黨占29%、民進黨26%，藍營領先3個百分點；匯流民調今年5月調查，國民黨27.5%、民進黨24.9%，藍營仍略高於綠營。新台灣國策智庫今年8月的調查則呈現不同方向，民進黨31.3%、國民黨26.6%，綠營領先4.7個百分點。相較之下，信民協會此次調查泛綠領先泛藍達15個百分點，與過去數據形成明顯對照。

不過，不同機構的調查時間、抽樣結構及問卷設計可能不同，不能僅憑數字差距，就認定台中政黨版圖已經翻轉。這樣的落差究竟反映選民政黨認同正在變化，還是不同調查方法所呈現的差異？若缺乏同一機構、相同題目及一致方法的長期追蹤，單次調查仍不足以作為政黨基本盤消長的定論。

更值得注意的是，政黨認同與候選人支持度並非完全一致。信民協會調查中，台灣民眾黨認同者占3.5%，其中73.4%表示支持國民黨市長參選人江啟臣。這顯示選民未必因為認同某個政黨，就必然支持該黨候選人，第三勢力支持者也可能在市長選舉中做出不同選擇。另一方面，中立或看人不看黨者占32.1%，也顯示政黨認同之外，仍有一群選民的投票選擇值得觀察。

此時席捲台灣政壇的「洋流」，更為台中選情增添變數。民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起的洋流效應，原本是台北選戰的政治現象，如今也逐漸成為其他縣市選戰觀察的焦點。江啟臣日前接受聯合報與TVBS專訪時，坦言洋流確實外溢，估計對各縣市影響約6%，並認為這股力量有助於民進黨鞏固內部及基本盤，對國民黨形成警惕；何欣純則認為，洋流帶來支持者的熱情，讓她感受到一股暖流。

但洋流的政治效應，不能只看綠營基本盤是否因此更加凝聚，更值得觀察的是，這股力量能否跨越原有政黨界線。對原本支持民進黨、但投票意願不高的選民而言，政治熱度可能提高動員意願；對尚未決定投票對象的中間選民而言，政治氛圍、候選人聲量及選舉議題，也可能影響其對候選人的評價與投票選擇。不過，支持者熱情不等於新增選票，洋流能否從綠營內部動員，進一步擴散到中間選民，仍有待觀察。

這也讓藍綠雙方的選戰課題更加清楚。對國民黨而言，盧秀燕執政八年的政治能量能否轉化為江啟臣的個人支持，除了鞏固藍營基本盤，也必須設法爭取非藍選民；對民進黨而言，何欣純即使在這份調查中呈現較高的政黨認同基礎，仍須證明洋流不只是支持者之間的聲量與熱情，而能進一步擴大到中間選民，轉化為候選人支持。

台中選戰真正值得觀察的，是兩股不同方向的政治力量如何交錯：一邊是盧秀燕執政八年累積的地方政治能量，另一邊是沈伯洋洋流帶來的民進黨支持者動員效應。前者能否成功接棒，後者能否跨越基本盤，都不能只靠政黨認同數字判斷，最後仍須經過選民的檢驗。

泛綠認同領先泛藍近15個百分點，是此次民調值得注意的現象，卻不是市長選舉的勝負差距。台中選戰的關鍵，不只是藍綠各自擁有多少政黨認同者，而是誰能把政黨認同轉化為候選人支持，誰又能爭取到政黨界線之外的選民。洋流能吹多遠、盧秀燕的政治支持能否有效轉移給江啟臣，將是這場接班戰值得持續觀察的變數。

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