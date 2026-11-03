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店家發洋流小物遭檢舉、里長關心被出征 藍議員籲沈伯洋約束支持者

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」旋風，飄帶相當搶手，不過大安區成功國宅昨晚有店家發放競選小物吸引支持者排隊，當地里長石忠勝到場提醒卻遭綠營側翼出征，國民黨議員楊植斗還原事發稱，里長是接獲檢舉前往關心，呼籲沈約束其支持者。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」旋風，飄帶相當搶手，不過大安區成功國宅昨晚有店家發放競選小物吸引支持者排隊，當地里長石忠勝到場提醒卻遭綠營側翼出征，國民黨議員楊植斗還原事發稱，里長是接獲檢舉前往關心，呼籲沈約束其支持者。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」旋風，飄帶相當搶手，不過大安區成功國宅昨晚有店家發放競選小物吸引支持者排隊，當地里長石忠勝到場提醒卻遭綠營側翼出征。國民黨議員楊植斗還原事發稱，該社區藍綠從未辦競選活動，「為什麼洋流一來，就要打破？」且里長是接獲檢舉前往關心，呼籲沈約束其支持者。

2026九合一選舉

楊植斗說，警察到場判斷沒違法也未取締，他也同意，但不代表就沒打擾人，石里長多年來原則是成功社區不辦競選活動，成功國宅腹地大又是藍營票倉，這裡辦競選活動一定很盛大，但這裡從沒辦過大造勢。綠營來借，他不借；藍營來借，他也不借。

楊植斗說，該里長喜歡在節慶時舉辦音樂會，也會邀請市長和民意代表到場致意，曾和政治人物一起義賣過高麗菜，但選舉的事，請到外面去，辦活動很辛苦，大家都懂，所以大家互相體諒。要到里上辦活動，先跟里長打聲招呼，里長會給你建議，這是基本禮貌。

楊植斗說，若站到社區外面、路口、紅綠燈下發周邊，里長不會管你，這是大家默許很久的規矩，里長堅守了好多年的原則，「為什麼洋流一來，就要打破？」網路上對石里長的謾罵，相當的可怕。住戶反映吵，沈伯洋的支持者卻反過來罵里長，說里長官威大，這些，沈伯洋是不是該約束一下？

沈伯洋上午在立院受訪緩頰，稱大家立場不同彼此包容還是希望這是選舉主軸，而路上支持者都會發一些小物，可能鄰里裡面有什麼規定，要問當地里長比較清楚。

沈伯洋 里長 議員 2026九合一選舉 台北市選舉

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