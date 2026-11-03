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民進黨青年志工輔選團赴澎湖 合體吳淑瑾拜票

中央社／ 澎湖縣3日電

民主進步黨青年發展部志工輔選團今天與民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾、尋求連任的馬公市長黃健忠等在澎湖馬公魚市場、北辰市場和中正路商圈掃街拜票，衝刺選戰。

2026九合一選舉

青年部副主任吳奕柔表示，澎湖是民進黨非常重要執政縣市，輔選團行動力挺，期待吳淑瑾接棒澎湖縣長陳光復，繼續發展澎湖，透過政策與經費持續支持澎湖青年。

吳淑瑾說，澎湖青年高中職畢業後，為求學或工作離開澎湖，未來會持續擴展澎湖青年工作機會和提升生活需求，讓年輕人留在澎湖，落地生根。

黃健忠表示，上任後不斷改善馬公道路工程、排水設備及清償債務，連任後將持續努力馬公公共建設和未來。

青年部說，輔選團已有全國超過30場青年輔選，選戰倒數時刻也將一步一腳印與民眾交流，讓更多青年走進地方參與公共事務。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 吳淑瑾

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