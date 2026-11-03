民進黨青年志工輔選團赴澎湖 合體吳淑瑾拜票

大選倒數計時，信民協會委託民調專家戴立安執行台中市長選戰民調，民調結果為民進黨中市長候選人何欣純支持度41.1%、國民黨候選人江啟臣30.4%，是目前公布的民調中，首份由何欣純領先的民調。江啟臣競選總部表示，尊重各式民調，也都會納為參考。但最準的民調是市民的投票。

2026-11-03 10:50