輕軌緩不濟急！時力拋竹科交通三大解方 籲新竹首長候選人表態

大新竹輕軌紅藍線整合可行性研究預計明年底才送交通部審查，竹科通勤族卻每天塞在經國大橋、興隆橋及國道1號。時代力量今開記者會，提出「公車有得搭、搭車不塞車、機車騎得安全」三大改善方向，要求新竹縣市府1個月內提出改善路線、分工及試辦期程，半年內啟動、一年後公布成果，並呼籲縣市長候選人公開表態。

新竹市議員林彥甫、蔡惠婷與竹縣議員候選人李雅芬、張育慈、林裙靜指出，竹科及生醫園區員工逾15萬人，依2018年竹科管理局調查，6成騎機車、3成多開車，大眾運輸使用率僅約3%，主因是自行開車、騎車較省時。輕軌仍須持續推動，但通車時間未定，應同步提出短期交通改善方案。

竹科園區巡迴巴士2024年約52.1萬人次搭乘，平均每個工作日約2千人次。時力建議，縣市府聯合竹科管理局及園區企業，規畫接駁，尖峰固定發車、離峰預約共乘，並由企業分攤經費；也可利用公有停車場，評估停車轉乘。

交通效率方面，時力建議在經國大橋、興隆橋、園區入口及新竹交流道出口試辦大客車號誌優先，並評估慈雲路調撥車道尖峰時段優先提供公車、交通車及共乘車通行。國道1號竹北至新竹段上午開放的路肩目前僅限小型車，也應向高速公路局爭取大客車通行評估。

機車安全方面，時力指出，竹科約6成員工騎機車，推估8至9萬人。2024、2025年竹科科技生活館周邊5公里內發生1萬6290件傷亡事故，92.1%涉及機車，其中經國大橋北端文興路與自強南路口有62件、園區一路與園區三路口有51件。建議單向兩車道開放機車使用兩車道，逐步取消不必要的強制兩段式左轉，並於橋頭及三車道以上路口增設左轉專用道與保護時相。

時力強調，公車增班、彈性接駁、號誌優先及路口改善不必等輕軌，應以班次、搭乘人數、通勤時間及事故數據檢驗成效。並呼籲新竹市長候選人高虹安、何志勇、莊競程，以及新竹縣長候選人鄭朝方、朱定瑀、徐欣瑩，承諾上任半年內啟動「三支箭」，一年後公布成果。

時代力量今開記者會，提出「公車有得搭、搭車不塞車、機車騎得安全」三大改善方向。記者郭政芬／攝影