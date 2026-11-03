彰化藍營炒熱縣長選情 魏平政今起「每日一問」陳素月

民進黨立法委員兼彰化縣長候選人陳素月，缺席立法院表決65歲以上長者健保費全額補助政策，國民黨縣長候選人魏平政今再度質疑這是陳素月主打政見，卻不願在立法院投下贊成票，立場反覆，並再度邀請她參加政策辯論會，接受公開檢驗。

選舉投票日逼近，魏平政今起「每日一問」，強調他參選以來始終主張65歲以上長者及6歲以下兒童免繳健保費，政策立場堅定、始終如一，反觀陳素月提出設籍彰化縣65歲以上長者健保費全額補助政見，看板掛得到處都是，結果立法院10月16日表決老人福利法修正案，陳素月卻神隱未投票，令外界質疑具體支持長者免健保費的態度與決心。

魏平政表示，希望陳素月與其他候選人參與由公正第三方媒體主辦、公正人士提問的政策辯論，他接受陳素月提出有關辯論會提出的所有相關條件，陳素月盡快提出可行日期，讓各候選人把政策說清楚、講明白以供選民公開比較，選出真正能為地方福祉把關的適任縣長人選。

陳素月回應說，立法院在野黨聯手動表決的老人福利法修正案，既違反預算法又違反憲法，她不支持違法的修正案，而她推出的65歲以上長者免健保費是基於縣長行政權，一切合規合法，二者不能相提並論。

陳素月又說，縣長候選人政策辯論會她一定參加，舉辦日期協商窗口是她的競選總部總幹事楊富鈞，對手陣營可找他商談細節，不過縣選舉委員會公辦辯論會本（11）月中旬即將登場，對手陣營應注意日期，及評估公辦辯論會之後還有無重複舉辦的必要性。