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彰化藍營炒熱縣長選情 魏平政今起「每日一問」陳素月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長候選人魏平政日前合體台北市長蔣萬安，並自今起「每日一問」，加強競選力道。圖／魏平政競總提供
國民黨彰化縣長候選人魏平政日前合體台北市長蔣萬安，並自今起「每日一問」，加強競選力道。圖／魏平政競總提供

民進黨立法委員兼彰化縣長候選人陳素月，缺席立法院表決65歲以上長者健保費全額補助政策，國民黨縣長候選人魏平政今再度質疑這是陳素月主打政見，卻不願在立法院投下贊成票，立場反覆，並再度邀請她參加政策辯論會，接受公開檢驗。

2026九合一選舉

選舉投票日逼近，魏平政今起「每日一問」，強調他參選以來始終主張65歲以上長者及6歲以下兒童免繳健保費，政策立場堅定、始終如一，反觀陳素月提出設籍彰化縣65歲以上長者健保費全額補助政見，看板掛得到處都是，結果立法院10月16日表決老人福利法修正案，陳素月卻神隱未投票，令外界質疑具體支持長者免健保費的態度與決心。

魏平政表示，希望陳素月與其他候選人參與由公正第三方媒體主辦、公正人士提問的政策辯論，他接受陳素月提出有關辯論會提出的所有相關條件，陳素月盡快提出可行日期，讓各候選人把政策說清楚、講明白以供選民公開比較，選出真正能為地方福祉把關的適任縣長人選。

陳素月回應說，立法院在野黨聯手動表決的老人福利法修正案，既違反預算法又違反憲法，她不支持違法的修正案，而她推出的65歲以上長者免健保費是基於縣長行政權，一切合規合法，二者不能相提並論。

陳素月又說，縣長候選人政策辯論會她一定參加，舉辦日期協商窗口是她的競選總部總幹事楊富鈞，對手陣營可找他商談細節，不過縣選舉委員會公辦辯論會本（11）月中旬即將登場，對手陣營應注意日期，及評估公辦辯論會之後還有無重複舉辦的必要性。

民進黨彰化縣長候選人陳素月重申反對立法院通過老人福利法修正案的立場。圖／陳素月競總提供
民進黨彰化縣長候選人陳素月重申反對立法院通過老人福利法修正案的立場。圖／陳素月競總提供

藍營 陳素月 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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