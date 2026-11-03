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李四川前進綠營票倉三蘆市場掃街人氣強強滾 推4政見與市民博感情

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影

選戰倒數，國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。李四川表示，未來擔任市長，將推動興建「蘆社大橋」、「蘆洲醫院」及「大漢溪捷運縱貫線」，讓三蘆地區生活機能再升級，並推動三重忠孝碼頭的跨河景觀橋與規劃煙火節，帶動在地觀光及經濟發展。

2026九合一選舉

李四川今前往水流公市場向攤商及鄉親問候，水流公攤販自治會長許家豪還特別致贈菜頭，象徵好彩頭表達祝福，許多攤商也送上鳳梨、蒜頭等吉祥物，預祝高票當選，更有攤商熱情要求在攤位招牌上簽名，也有人直接拿下帽子請李四川簽名，展現基層鄉親對李四川的肯定與支持。

李四川表示，蘆洲區人口約19.5萬人，但大型醫療院所不足，未來他將比照土城醫院成功模式，以BOT方式加速推動蘆洲醫院興建，補足溪北地區醫療缺口，實現在地鄉親多年期盼。他也強調將興建「蘆社大橋」，強化在地交通便利性，並串聯北士科輝達等AI高科技產業量能至蘆洲、五股，再透過台64、台65快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造AI科技產業廊帶，帶動更多高科技產業進駐新北。

針對三重在地建設，李四川強調，將推動「大漢溪捷運縱貫線」，紓解三蘆地區車潮，強化在地大眾交通運輸量能，提升交通便利性與通勤效率；他也會興建連結三重忠孝碼頭至台北大稻埕的跨河景觀橋，專供行人與自行車通行，為三重、蘆洲居民打造兼具日常通行與休閒運動的生活廊道，未來更可結合雙北河岸煙火等大型觀光活動，帶動地方觀光與商圈繁榮。

國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影
國民黨新北市長候選人李四川今前進綠營票倉，前往三重、蘆洲水流公市場掃街，獲得攤商及鄉親歡迎，許多民眾上前握手合影，還有人興奮比3號「OK」手勢高喊凍蒜，氣氛熱絡。記者曾原信／攝影

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